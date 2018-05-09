違反金金分離 最重解除董事

2018年05月09日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

金管會昨（8）日預告《銀行法》修正草案，將就「禁止銀行負責人涉及利益衝突及侵害營業祕密等事項」訂定規範，若有違反「金金分離」原則，修法後可處50至1000萬元罰鍰，甚至引第61之1條「帝王條款」，最嚴重可解除董監事職務，對於有意插旗金融機構的財團，以及家族金控都將造成影響。

本次《銀行法》部分條文修正草案修正多項重點中，包括要求負責人遵守競業禁止的基本盡職條件，將授權主管機關，得就禁止銀行負責人涉及利益衝突及侵害營業祕密等事項，訂定相關規範，也就是將「金金分離」原則正式入法。

防財團插旗多家金融機構

銀行局副局長莊琇媛指出，「金金分離」原則擴及「同一人、同一關係人」：同一人為同一自然人或同一法人，而同一關係人包括本人、配偶、二等以內血親，以及本人及配偶為負責人的企業。

此次修法，被視為針對曾投資永豐金、台新金、三信銀、台中銀等，在多家金融機構插旗的寶佳資產管理公司，外界認為是「寶佳條款」。不過，依金管會概念，台新金董事長吳東亮的老婆彭雪芬，在新光金任董事，恐也違反金金分離。

重大違規最高罰度5000萬

另外，《銀行法》修正也將罰鍰上限大幅提高，對於銀行違規情節重大者，將原條文最高罰度為1000萬元的部分調高5倍到5000萬元，其餘條文最高罰度調高4倍。金管會表示，考量銀行規模差異大，最低罰度維持不變，並增加「違規情節輕微者得予免罰，採取導正措施」的內容。

金管會主委顧立雄昨日表示，罰鍰提高不是讓企業不敢犯錯的「手段」，修法後，從最輕的不處罰、糾正，到罰鍰低標至高標，進一步監理工具也更多元。

顧說，許多批評指出，最高罰1000萬元「不夠讓銀行感到痛」，因此情節重大者，除了既有的解除負責人職務外，還可能遭限制投資、限制業務經營，裁撤部門業務、限期裁撤分支機構等。

(中國時報)