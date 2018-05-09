張國煒霸氣 星宇要打國際盃

2018年05月09日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

星宇航空5月2日正式成立，昨舉行首場記者會說明公司願景，由董事長張國煒親自主持，笑稱沒有「王子復仇記」，一切都是媒體編的，何況他有了自己的公司，已經提升為「King」。他說，台灣市場太小，星宇要打國際盃，鎖定轉機客源，以台灣為基地、放眼整個亞洲市場。

張國煒表示，這次回歸不只是自己回來，還帶著星宇航空回來，自己考慮再三，人生不能白走，決定成立航空公司，回到業界，「其中的酸甜苦辣，人生難有」，感謝這2年來鼓勵他的人。

「自己很不想再去回想以前的事，過去就算了！」張國煒坦言，2年前確實很想離開航空界，但想到總裁張榮發當年花這麼多精力把他留在航空業，上上下下、升官又降級，飛行、維修、賣票都學過，經驗很難得，他不想辜負父親的期待。

張國煒說，對比父親的發展，自己算是剛起步而已，有人批評他成立航空公司就是敗家子，但他認為，星宇失敗沒有對不起誰，「更何況我覺得不會失敗」，這是他對父親的回報。

張國煒指出，星宇要打國際盃，走的路線偏向國泰航空、新加坡航空，鎖定轉機客，把台灣當作基地，放眼整個亞洲市場，國籍業者應攜手對外。

根據星宇航空規畫，初期引進10架A321neo，除了國人最關注的日本線，東南亞的泰國、越南、新加坡、菲律賓都是考慮的點，熱門的峇里島、雅加達、吉隆坡等都在計畫內。

長程線部分，美國西岸對國人及亞洲市場需求大，加上航程短，飛機運用有彈性；再下一步是美國東岸，星宇希望10年內把美西、美東運量培養起來。歐洲線則排在最後，因為歐洲航點多採航權分配，天空也不是很開放，且成本較高。

談到公司治理，張國煒主動表明支持員工成立工會，爭取福利。

(中國時報)