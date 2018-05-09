張國煒霸氣 星宇要打國際盃

星宇航空8日舉行記者會說明願景，董事長張國煒（中）笑稱，外界別再提王子復仇記，「何況我已提升為King了」。右為公關長聶國維，左為總經理翟健華。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

星宇航空5月2日正式成立，昨舉行首場記者會說明公司願景，由董事長張國煒親自主持，笑稱沒有「王子復仇記」，一切都是媒體編的，何況他有了自己的公司，已經提升為「King」。他說，台灣市場太小，星宇要打國際盃，鎖定轉機客源，以台灣為基地、放眼整個亞洲市場。

張國煒表示，這次回歸不只是自己回來，還帶著星宇航空回來，自己考慮再三，人生不能白走，決定成立航空公司，回到業界，「其中的酸甜苦辣，人生難有」，感謝這2年來鼓勵他的人。

「自己很不想再去回想以前的事，過去就算了！」張國煒坦言，2年前確實很想離開航空界，但想到總裁張榮發當年花這麼多精力把他留在航空業，上上下下、升官又降級，飛行、維修、賣票都學過，經驗很難得，他不想辜負父親的期待。

張國煒說，對比父親的發展，自己算是剛起步而已，有人批評他成立航空公司就是敗家子，但他認為，星宇失敗沒有對不起誰，「更何況我覺得不會失敗」，這是他對父親的回報。

張國煒指出，星宇要打國際盃，走的路線偏向國泰航空、新加坡航空，鎖定轉機客，把台灣當作基地，放眼整個亞洲市場，國籍業者應攜手對外。

根據星宇航空規畫，初期引進10架A321neo，除了國人最關注的日本線，東南亞的泰國、越南、新加坡、菲律賓都是考慮的點，熱門的峇里島、雅加達、吉隆坡等都在計畫內。

長程線部分，美國西岸對國人及亞洲市場需求大，加上航程短，飛機運用有彈性；再下一步是美國東岸，星宇希望10年內把美西、美東運量培養起來。歐洲線則排在最後，因為歐洲航點多採航權分配，天空也不是很開放，且成本較高。

談到公司治理，張國煒主動表明支持員工成立工會，爭取福利。

(中國時報)

違反金金分離 最重解除董事 快轉追上雙雄 星宇最大挑戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。