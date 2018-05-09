快轉追上雙雄 星宇最大挑戰

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中國時報

拿到重返航空業的入場券，星宇航空董事長張國煒的考驗正要開始。如果說，長榮航空花了20年時間，才與華航並駕齊驅，張國煒必須只花10年時間，甚至更短，就讓星宇在規模上能追上雙雄，這挑戰絕非艱鉅能形容。

張國煒昨天的自白中，有內心話，也有沒明講的部分。或許不為復仇，因為代價太大，但如果賭上自己的下半輩子，最後只能做出像當年的興航、如今虎航的規模，這對一心一意重返航空業的張國煒，怎麼會甘心？

對比長榮航空的發跡，張國煒說，長榮集團總裁張榮發花了25年建置市場規模，前10年增長不是很快，長期處在學習階段，當中花很多冤枉錢，才摸索出經營航空公司之道，星宇的優勢是不走回頭路，所以能快速上手。

長榮航之所以能有此規模，除了張榮發的財力雄厚，支撐得下去外，還有著市場未飽和與政府支援。對比今日航空市場，陸籍及中東籍航空公司崛起、廉航方興未艾，程度複雜甚多，很難複製「長榮模式」。

所以看得出張國煒願意放下身段，即便跟哥哥們有再多的不愉快，他也只能釋懷，因為星宇絕對沒有與長榮互槓的本錢，這只是堵死自己的路，更可能忙了半天卻事倍功半。

再者，航空業資本支出甚高，若非國家或財團支撐，根本玩不起來。張國煒雖然繼承父親遺產，但他也很老實「都是銀行的錢」，所以還是得找到願意掏錢的金主。

只是在草創時期，錢更得省著用，否則再多遺產都不夠花，這從星宇2020年啟航，但新機2021年才進來，看得出端倪。畢竟飛機一進來就無法回頭，先透過租機方式測水溫，也才有調整的空間，確實經深思熟慮。

張國煒很清楚，人才、設備等技術性問題都好解決，但起步若不穩，在怎樣的黃金團隊都無法「快轉」。沒跳過起步10年的學習期，就更不用提向雙雄靠攏，成為第三強，屆時管他是王子還是國王，終究空留遺憾。

(中國時報)

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