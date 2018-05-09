南山利變型年金險 退休零煩惱

南山人壽新推網路投保「e轉錢坤利率變動型年金保險（甲型）」，協助上班族妥善儲備中長期資金，讓退休生活零煩惱。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為體恤廣大上班族的沉重退休壓力，南山人壽新推網路投保「南山人壽 e轉錢坤利率變動型年金保險（甲型）」，對已著手規畫退休的上班族來說，新網路投保服務能協助妥善儲備中長期資金，降低退休後無固定薪資收入的風險因子與心理壓力，讓退休生活零煩惱。

台灣正迎向高齡化、少子化的「沙漏型」人口結構，居於中間的三明治族正是壓力最沉重的一群，根據勞動部2018年3月公布「106年勞工生活及就業狀況調查統計結果」顯示，勞工平均退休年齡為61歲，相較前1年度的預計平均退休年齡，又再延後1年，顯示多數勞工均已意識到「延後退休」的必要性。

調查同時發現，民眾退休後的經濟來源，高達75％來自「自我儲蓄」，其次才是「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」，但依勞工保險條例規範，自107年起勞保老年給付的法定請領年齡，從60歲提高為61歲，中壯年人口若想打造安穩的退休生活，就應該主動規畫、及早準備，更積極地為個人儲備未來養老的小金庫。

「南山人壽 e轉錢坤利率變動型年金保險（甲型）」的產品特性，強調宣告利率靈活反應市場，可用每月最低新台幣2500元的小額定期繳費，或是1萬元以上的單筆投入，即可輕鬆透過時間累積保單價值。

為方便忙碌的上班族，南山人壽導入時下最夯的網路投保設計，以快速即時、24小時想買就買，還可利用各家信用卡優惠，享受銀行提供的現金回饋及保費分期的好處。

另外，「南山人壽 e轉錢坤利率變動型年金保險（甲型）」設計多元化的給付方式，要保人可彈性選擇1次領取、或按年或月分期給付；舉例來說，45歲的保戶計畫15年後退休，若以每年領到年終獎金即年繳保費10萬元為例，以繳費6年、宣告利率皆維持在2.76％為條件，該保戶在第15保單年度屆滿後，將可1次領回81萬9441元作為退休基金；若該保戶選擇年領，每年約可領回3萬3643元，終身享有年金保障。

南山人壽表示，即日起至5月31日前網路投保成功，還可參加「一年之計在於春、人生之計在於己」抽獎活動，民眾只要於活動期間內參加保險問答或註冊南山會員，就有機會抽中購物金，若網路投保成功，還有機會抽中價值8000元禮券。

(中國時報)

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