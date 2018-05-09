商店街下櫃 44元買回流通股

網家董事長詹宏志宣布，商店街終止上櫃，以每股44元、合計逾3億元買回在外流通股份，未來將引進策略性投資人。（洪凱音攝）

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中國時報
／台北報導

台灣最大電子商務集團PChome網路家庭昨宣布，旗下子公司商店街終止公開發行，近日向證券櫃買中心申請股票下櫃，將成為國內電商第1個申請案例；網家集團董事長詹宏志表示，商店街私有化後，將以每股44元買回在外流通股份，並計畫引進策略性投資人，但引資過程正在進行中，目前不便透露相關細節。

商店街的大股東包括母公司PChome、露天、日商伊藤忠，合計持股76％；詹宏志評估，預計花逾3億元收購商店街在外流通股份，未來將進行新一輪的增資計畫，股權結構必須等增資、引進策略性投資人後才明朗。

商店街自2011年上櫃，曾經風光一時，掛牌當天股價大漲52％，一度創下271元高價，如今卻黯然結束7年的掛牌之路；外界認為，與2年前新進的蝦皮購物，以「免運費」搶攻台灣電商市場有關，因為商店街去年採運費補貼迎戰蝦皮，燒錢速度太快，去年虧損10億元，商店街不得主動終止上櫃。

商店街私有化，是蝦皮運費補貼害的嗎？詹宏志另有解讀，他認為運費補貼是搶攻市占的重要手段，從近1年的經驗來看，當補貼費用產生時，代表購買行為發生了，意味搶占客戶群的行銷手法奏效，與傳統砸大筆行銷費不一定有結果不同。

詹宏志進一步指出，商店街去年第1季虧損300多萬元，到了第4季虧損擴大至近7億元，可以想像業務擴張、客群增長的速度有多驚人，運費補貼方式今年會不斷調整，目的是將使用行為保留下來、不需要用到補貼。

(中國時報)

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