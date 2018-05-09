大馬投票 是否變天看今朝

馬來西亞9日舉行國會大選，前總理馬哈地（右）以92歲高齡復出參選，領軍反對派聯盟，挑戰現任總理納吉布（左）及其領導的執政聯盟。納吉布曾是馬哈地提攜的後輩，但近年深陷貪汙醜聞，導致兩人反目。（路透）

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中國時報
／綜合報導

馬來西亞9日舉行國會下議院大選，投票前最新民調顯示，開國後執政迄今的「國民陣線」（國陣）在深陷貪汙醜聞的納吉布總理領導下，陷入政權保衛戰，面臨前總理馬哈地的強烈挑戰。馬哈地領導在野四黨結成的「希望聯盟」（希盟），企圖發起「馬來海嘯」贏得政權。據CNN形容，這是大馬政治最關鍵的歷史轉折時刻。

在野盼引發馬來海嘯

選前之夜，納吉布與馬哈地都選在晚間10時發表演講並直播，希望能拉攏更多中間選民。納吉布甚至承諾，他若連任，26歲以下年輕人將不用再繳所得稅。

大馬下議院此次改選全體222個議席，納吉布領導的「國陣」須贏至少112席，才能保政權。民調顯示，從執政聯盟轉投反對陣營的前總理馬哈地所領導「希盟」，有望贏得43.7％選票，國陣可能只能取得40.3％。而「馬來西亞伊斯蘭黨」將拿下16％選票。然而鑑於大馬採單一議席「簡單多數」選制與選區被執政黨重現劃分，希望聯盟縱使獲得較多選票，總席次恐將不敵國陣。

觀察家指出，國陣與希盟的中央政權攻防戰，勝負關鍵在於會否發生希盟企盼的「馬來海嘯」也即馬來人選票是否轉移。而最後政權誰屬將取決於國陣、希盟與伊斯蘭黨「三角戰」的結果。

搶選票 大打族群牌

分析家認為國陣於鄉間擁堅實的馬來人選票基本盤，較占上風，因而在選戰最後階段力求守住囊中鐵票。希盟要在馬來選區有所斬獲，則高度仰賴馬哈地創的「土著（馬來人與原住民）團結黨」的表現。

納吉布當政下大馬經濟表現不俗，高達6％。為鞏固馬來選票基本盤，納吉布此役大打族群牌，延續過往給予馬來人諸多政策優惠的固票策略，祭出諸多利多措施，包括承諾一旦國陣勝選，今年將提高最低工資，升幅則取決於大選成績，另還發放現金、減稅和分配平價住宅，希望緩解生活壓力日重引發的民怨。

在2013年上屆國會大選時，國陣雖拿過半議席但得票率未過半僅有47％、普選票數輸在野陣營，為1957年上台執政逾半世紀以來首見。納吉布當年慘勝後形容說，華人選票大幅轉向反對陣營，彷彿一場「華人海嘯」。

(中國時報)

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