92歲馬哈地復出道不盡恩怨情仇

2018年05月09日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

此次馬來西亞大選，前總理馬哈地以92歲高齡復出參選，更叫人稱奇的是，他的最大拍檔竟然是曾經反目的前副總理安華，而這番師徒再次走在一起，只為對付共同敵人—馬哈地的另一徒弟、現任總理納吉布。

馬哈地過去曾執政22年，是馬來西亞擔任總理時間最久的強人，也是上世紀90年代大馬經濟奇蹟的推手。他曾視年輕一輩的安華為徒弟，任命其擔任副總理，安華亦被視為政壇新星。不過安華對馬哈地領導的「巫統」（國陣最大黨）卻迭有怨言，屢次批評黨內裙帶及朋黨主義歪風並試圖逼宮，師徒倆最終在金融風暴後反目。結果安華不但失去副總理之位，更因雞姦罪被判入獄。

納吉布也曾是馬哈地提攜的後輩，但近年深陷貪汙醜聞。在2009年成立國家基金「一馬發展公司」（1MDB），被指責借助一馬基金中飽私囊，美司法部更曾指控基金多達45億美元涉及貪汙，大馬並出現過多場大規模反納吉布示威。

馬哈地因一馬基金案與納吉布反目，2016年被迫退出巫統，另創立「土著團結黨」。為一舉扳倒納吉布，他不惜與昔日的死敵安華夫婦合作。安華因二度被判雞姦罪入獄，此次無法參選。安華夫人旺阿茲莎怕實力不足以挑戰納吉布，最終決定與馬哈地結盟，推舉他為總理候選人，搭配旺阿茲莎為副總理候選人出征。

希盟明言，最終目標是助安華東山再起。只要馬哈地領軍勝出，新政府將啟動法律程序特赦安華，且委任他入閣主導政策。馬哈地曾提及安華說，他在位時安華入獄，過去二十年飽受痛苦，現在安華願意重新合作，他坦承自己欠對方一個人情。

(中國時報)