康木祥《重生》 串聯台北紐約

2018年05月09日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

2013年時便以台北101大樓的退役電梯鋼纜為創作素材，台灣雕塑家康木祥過去2年以鋼纜藝術，將台灣的和平、綠色環保精神向外傳達、連結了半個地球，而今年康木祥的《重生》系列，將首度走到紐約。創作意涵既是鋼纜、環境的重生，亦有台灣受刑人的重生在其中。

7件作品 百老匯大道展出

此次將於百老匯大道展出的鋼纜《重生》雕塑作品系列共有7件，最重作品達3.5公噸。以其中〈傷腦鯨〉為例，康木祥指出，靈感來自之前在台擱淺的鯨魚，嘴中滿是人類丟棄的垃圾，他以汰換鋼纜為素材，即有呼籲環保愛地球之意，此次作品赴紐約，則在環保之外，尤其以「重生」意涵作為台北與紐約的連結。

台開集團長期支持康木祥的創作，董事長邱復生表示，幾年前認識康木祥時，從他的木雕就能感受到他的氣魄，對他近年轉換以鋼纜做出〈年輪〉，傳達生命、連結之意甚感認同。

以101鋼纜 去世界交朋友

邱復生表示：「地球一周40075公里，康木祥這2年已飛過2萬多公里，作品也已走了1萬公里，可說是替台灣連結世界，用台北地標，曾承載過無數人的鋼纜去世界交朋友。」讓台灣被看到，也把台灣和平、環保的精神傳出去。

《重生》系列使用的是台北101大樓第二代汰換的電梯鋼纜，此系列創作之初，康木祥便提出由受刑人洗汙的合作專案，並在監獄裡演講指出「再黑也沒有這些鋼纜上的油汙黑」，最後由18位受刑人共同洗汙，康木祥認為這18人如同「18羅漢」，在過程中體會心靈淨化與重生，也賦予回收鋼纜作品雙重的「重生」意義。

受刑人洗汙 意喻雙重重生

「第一代鋼纜所完成的作品如今已在德國、法國、瑞士等地展出，我會繼續走下去，把連結再拉下去。」康木祥自言是小鎮出生的孩子，有著台灣特有的韌性，帶著對台灣，對地球的愛，他期許「把『無限生命』、『重生』概念的作品，像是種子一樣播散到世界各角落。」

(中國時報)