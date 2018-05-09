動保法修法 未辦寵登直接開罰

辦理寵物登記。（保護動物協會提供）

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中國時報
／台北報導

動保檢查員發現家犬未植晶片時，依《動保法》要給一周改善期，無法直接處分，有飼主嫌麻煩，會趁著改善期棄養，成了源頭管理一大漏洞。因此動保團體推動修法，可直接對未辦寵登的飼主開罰3000元至1萬5000元，最快今（9）日送立院審查。

《動保法》是在1998年10月實施，寵物登記則是1999年9月上路，規定飼主應替寵物犬植入晶片，辦理寵物登記，至今長達19年，但全台仍有將近4成，約70萬隻的家犬未植入晶片，遭棄養時恐找不到飼主負責，徒增各地流浪動物收容所的負擔。

台灣防止虐待動物協會專員章永安表示，依照現行《動保法》規定，當動保檢查員發現家犬未施打晶片時，不可直接對飼主開罰，一定要給予一定的時間改善，通常都是一周，有些飼主認為主管機關稽查對他造成困擾，會在改善期內誆稱犬隻已送養，甚至是走丟了，藉此規避處分，但其實是找個地方直接將犬隻棄養，查無犬隻就失去違規事證，動保檢查員自然也無從開罰，改善期制度反而造成管理上的困難。

章永安指出，施打晶片辦理寵物登記的制度已經存在將近20年了，實在沒必要繼續保有勸導改善期，修法後，動保檢查員當場就可以要求犬隻施打晶片，或開罰3000元到1萬5000元，有些動保檢查員其實具有獸醫資格，甚至可以在現場直接施打晶片，勢必能夠提升寵物登記的比例。

農委會畜牧處動保科長江文全指出，動保檢查員勸導飼主改善後，後續還要再花費2倍到3倍的人力重新複查，造成第一線人力相當大的負擔，目前家犬完成寵物登記的比例約63％，還有提升的空間，修法取消改善期後，將加強飼主的責任，有助於源頭管理，寵物登記做好後，才能進一步要求做好絕育，目前立院經濟委員會已在今日排審此項修正案，農委會對修法樂觀其成。

(中國時報)

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