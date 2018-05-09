499吃到飽全民適用 電信三雄開打

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中國時報
／台北報導

不再獨厚軍公教！原本退場的「499吃到飽」方案再度復活，中華電信昨晚宣布，今（9）日起開放限時7天申辦，不只不限軍公教，擴及全民，資格大幅放寬外，且新申辦、攜碼或續約統統可辦，再度投下震撼彈。

在中華電宣布「復活」後，台灣大哥大與遠傳電信也表態跟進，搶客大戰白熱化。除三雄外，早在上月底就確定續辦「499吃到飽」的亞太電，也沒在這波戰事缺席，內部已經有做好長期抗戰的心理準備。

中華電昨晚閃電宣布，推出「399/599全民購機方案」與「299/499犀利通信方案」兩款母親節方案，自9日起限時7天開放申辦，其中「299/499犀利通信方案」跟軍公教方案一模一樣，被視為最大亮點，且不限身分，等於把軍公教的利多全面釋出。

由於電信三雄才「說好」，軍公教方案在上月底退場，免得互相傷害。面對中華電信突如其來的攻勢，台灣大、遠傳老神在在，兩個小時之內就決定比照，直接開放給所有用戶申辦。

電信業者透露，中華電3月底無預警推出公教方案，攪翻電信資費市場一池春水，就算說要退場，大家「也都是怕怕的」，所以即便上月底電信三雄講好一起退，但在網路門市、特定門市都還辦得到，等於假撤退。

通訊行業者說，中華電才剛找了吳念真、戴資穎擔任大4G代言人，主打中華電信網內互打用戶最多，廣告熱播同時又讓「499吃到飽」復活，頗有相互拉抬的味道在，加上申辦客群擴大到全民皆可，威力將以倍數計。

(中國時報)

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