8成國人 吃得不夠營養

為讓國人對飲食分量更有概念，國健署設計出「我的餐盤」。（倪浩倫攝）

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中國時報
／台北報導

難以想像，肥胖率高居亞洲前段班的我國，竟有多數國人「每天營養不足」！衛福部國健署調查發現，無論是蔬菜、水果、乳品、堅果，約有8～9成的成人，每天吃不到建議攝取量，其中更以乳品最嚴重，攝取不足比例超過99％，出現每天的「熱量太多」、「營養太少」的情形。

國健署長期宣導每人每天的飲食至少應吃到「3蔬2果」，但很多人不清楚份數怎麼算，甚至有人認為「有吃到蔬果就好」；據我國最新19~64歲成人的營養素攝取調查，約有85％成人每天吃不到建議的3份蔬菜和2份水果，91％每天堅果吃不到1份，更超過99％每天乳品喝不到建議的1.5杯。

副署長游麗惠說，1份蔬菜約半碗飯碗量、生菜約1碗量，1份水果約1碗的切塊水果，乳品1杯為240毫升，1份堅果為5粒杏仁果或腰果；她提醒，乳品攝取不夠，容易影響小孩發育，長者也易因此骨質疏鬆，蔬果吃太少則會影響包括腸道蠕動等整體身體健康。

為讓國人對飲食分量更有概念，國健署設計出「我的餐盤」，將每日飲食指南的觀念帶入，透過包括自助餐餐盤、圓鐵盒便當、玻璃便當、圓盤等各種餐盤，讓民眾都有參考的依據。

國健署也推出口訣方便民眾記憶：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。社區健康組組長林莉茹補充，目前已在跟業者進行輔導，希望生產餐盤餐盒的業者，能依「我的餐盤」的模型生產，也盼餐飲業者自主在店內張貼相關海報，以供消費者參考。

(中國時報)

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