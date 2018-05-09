新聞透視－金正恩聯陸制美 借鏡改革

2018年05月09日 04:11 中國時報 季節

習近平在北京以外城市單獨會見外國元首

北韓領導人金正恩短期之內接連造訪大陸並且獲得大陸領導人習近平親自接見，除了徹底打碎外界認為北京在朝鮮半島事務被邊緣化的揣測，也突顯金正恩的兩大意圖：聯陸制美與借鏡大陸改革開放經驗。對大陸而言，則可藉由北韓牌反制美國的台灣牌。

今年3月25日到28日，金正恩就職後首度出訪選擇了北京，在不到40天內，雙方高層連續密集訪問溝通，代表北京和平壤已徹底掃除了過往的陰霾，展現出高度默契和協作。這對即將召開的美韓峰會和美朝峰會都會帶來微妙的影響。

習金默契影響川金會

習近平在極短的時間內和金正恩2度會面，且是在北京以外的大連會面，近年習在北京以外大陸城市單獨會見外國元首，僅有在湖北和陝西與印度總理莫迪會面，象徵習對金正恩的禮讓和重視，也顯示兩人已建立超乎公事上的友情。

這樣的進展對川普來說應是相當震撼。要知道，北韓目前還是被聯合國集中制裁的國家，習近平善待金正恩就是對川普的下馬威，也是對將來川金會如果未能達成協議，先為金正恩送去的政治定心丸。

對金正恩來說，密切互訪首先是要拉攏大陸遏制美國。美國國務院最近公布的2017年全球人權報告，點名批判北韓人權，並稱因為極限施壓導致金正恩走向無核化，引起北韓強烈回擊。另外，川普很可能撕毀與伊朗達成的核協議，更讓北韓對美國不放心，因此和老大哥密集協調，加強政治合作，拿北京當靠山。

北京反制美打台灣牌

金正恩選擇大連訪問還有經濟上的考慮，上次去北京中關村參觀訪問主要聚焦在科技，這次到大連，是東北最早對外開放的城市，藉由第一手的觀察和學習大連經驗，金正恩可以更好的推動改革開放。

對大陸而言，面對美國最近頻頻打台灣牌，和北韓關係回溫後，大陸可以重新向美國彰顯自己對北韓的影響力，暗示川普如果不遵守雙方的協議，大陸也沒有必要繼續配合美國制裁平壤。儘管川金會在即，但想要讓北韓徹底實踐無核化，大陸的協助不可或缺，美國若想要大陸合作，再打台灣牌就要思之再三了。

(中國時報)