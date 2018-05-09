陸日以經促政 李克強今會安倍

2018年05月09日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨晚抵達日本東京，將展開為期4天訪問，日本外相河野太郎特地到機場迎接，隨後與日本首相安倍晉三共進晚餐。李克強昨還在日本《朝日新聞》發表署名文章指出，此行將見證兩國在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域一系列合作協定的簽署，並和日方商簽本幣互換協議，以及宣布給予日方合格境外投資者（RQFII）額度。李克強認為，陸日應繼續鼓勵「以經促政」、「以民促官」的有益做法。李克強預定今與安倍、文在寅進行會談。

新華社8日報導，李克強8日晚間乘專機抵達東京羽田國際機場，將出席9日舉行的第7次中日韓領導人會議，並對日本進行正式訪問。先期抵達的大陸國務委員兼外長王毅及河野太郎、大陸駐日大使程永華到機場迎接。

李克強指出，當前中日關係的改善勢頭來之不易，值得倍加珍惜。今年適逢中日《和平友好條約》締結40周年，兩國關係面臨改善發展的重要機遇。希望通過此訪與日方一同推動中日關係重返正常軌道，行穩致遠。

李克強8日還在日本《朝日新聞》發表署名文章「讓中日和平友好合作事業再起航」指出，不少日本企業願分享「一帶一路」倡議的廣闊機遇。中日經濟互補性很強，在新一輪科技與產業革命浪潮中，有著廣闊合作前景。

文章稱，在訪問期間，將見證兩國在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域一系列合作協定的簽署，中方將同日方商簽本幣互換協議，並宣布給予日方合格境外投資者額度。

同時，李克強表示，民間友好是中日關係的根。唯有根深，才能葉茂。應繼續鼓勵「以經促政」、「以民促官」的有益做法，加強雙方在文化、雙向旅遊等領域的合作，讓兩國民眾在更多平台上更好地開展交流。

(中國時報)