新聞透視－親台派未必可靠 蔡政府小心誤判

2018年05月09日 04:11 中國時報 陳柏廷

向來親台的安倍政府，近年極力改善對陸關係。回顧過往陸日互動歷史，背後雖難脫「親陸派」與「親台派」角力，但面對國家利益，也不乏出現「親台派」主導推動陸日關係改善前例。被視為「親台派」日本前首相福田赳夫，1978年就一手促成《中日和平友好條約》簽署。以古鑑今，蔡政府目前只能步步為營，切勿誤判情勢。

今年是《中日和平友好條約》簽署40周年，在此契機下，大陸總理李克強任內首次訪日。回顧過往歷史，日陸關係的好壞，經常受到國內政壇「親陸派」及「親台派」角力影響。從1972年《中日聯合聲明》兩國建交，到1978年《中日和平友好條約》6年間，便處處可見兩派角力影子。

弔詭的是，1978年8月12日簽署的《中日和平友好條約》並非由田中角榮、大平正芳等「親陸派」人士所運作，反倒是由所謂「親台派」、時任首相的福田赳夫一手主導。該條約還成為福田任內最被稱頌的政績之一。

福田赳夫是日本政壇堅定的親台派，他曾拋出日本應重視台灣關係以與大陸抗衡的論調。不過，為日本長遠的國家利益考量，保持日陸關係穩定，福田當時就任首相後，一改先前立場，積極說服自民黨內的親台派，推動從1972年後停滯6年之久的和平條約談判進程。

對照福田赳夫，觀察安倍政府積極改善對陸關係，似也就不難理解。從政治系譜來看，安倍晉三也被視為「親台派」，對台灣民進黨政府極為友好，上任之初，也被蔡政府寄予厚望。

僅管安倍任內曾對北京當局展現強硬態度，但面對其國內政經因素及改善陸日關係等國家利益，安倍政府也不得不做出「髮夾彎」向陸靠攏。國家利益至上，日方政策走向符合現實需求，國際情勢變化快速，台灣只能小心再三，避免誤判情勢。

(中國時報)