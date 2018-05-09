川普若退出 伊朗：仍守核協議

2018年05月09日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普於當地時間7日在推特發文，表示於台北時間今凌晨2點宣布他對伊朗核協議的決定，一般預料他很可能退出和伊朗達成的核子協議。以色列《國土報》8日報導指出，美國退出伊朗核協議意味著伊朗與以色列更有可能爆發全面戰爭。伊朗總統羅哈尼則表示，就算美國退出，伊朗仍會留在協議中，前提是其他簽署協定的5國仍遵守協議。美國有線電視新聞網（CNN）昨晚稱，川普會宣布對伊朗實施新制裁，將不會退出伊朗核協議。不過《紐約時報》卻稱，川普將會退出伊朗核協議。

路透8日報導指出，假如美國真的退出伊朗核協議，伊朗可能鼓勵其支持的伊拉克武裝力量攻擊駐伊拉克美軍。在敘利亞，伊朗支持的什葉派戰士會持續攻擊以色列。在黎巴嫩，伊朗將施壓它所支持的真主黨不再與西方支持的政黨合作。而在葉門，支持內戰中不同陣營的伊朗和沙烏地阿拉伯都會擴大介入。

羅哈尼警告，美國若退出這項協議，很快就會看到他們後悔至極，且伊朗將強力對抗美國試圖限縮伊朗在中東影響力的措施。他說：「若他們想要確保我們不會尋求製造核彈，我們一再重申現在不會，將來也不會這麼做。但若他們試圖削弱或限制伊朗在地區或全球的影響力，伊朗將會奮力抵抗。」

路透日前披露，川普將退出伊朗核協議的消息出來後，簽署該協議的前國務卿凱利趕緊聯絡各國，試圖挽救協議，但川普重砲抨擊凱利，認為美國不需要凱利跟伊朗談出的拙劣協議。川普並猛烈抨擊凱利，要求他不要私下協商，並指責他有機會但搞砸了，還傷害了國家。

英、法、德等共同簽署伊朗核協議的國家也紛紛遊說美國回心轉意，警告可能導致中東地區全面戰爭。但《華爾街郵報》7日報導指出，川普可能宣布不再豁免部分對伊朗的制裁，實質上形同退出協議。

(中國時報)