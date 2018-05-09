圖利無法定罪 檢應撤回上訴

2018年05月09日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

貪瀆案偵辦不易、圖利罪定罪率偏低，新任檢察總長江惠民昨表示，偵辦貪瀆案件應採團隊辦案，並由資深檢察官扮演「反對者」進行無罪分析，倘若研究後傾向無罪，就應該有勇氣撤回上訴，不要像過去一樣，什麼案子都讓法院判看看；他也希望檢察官面對冤錯案件能勇於承認錯誤，予以平反。

先內省 別全丟給法院

最高檢察署昨進行檢察總長交接，法務部長邱太三期勉江惠民帶領全體檢察官落實偵查不公開、團隊辦案，做好年底選舉查察。邱並提及茂林國家風景管理處前處長喝花酒涉貪汙案，一審判無罪，輿論譁然，指稱貪汙罪對價關係的明確化，法院見解有爭議空間，迄今有100多件案例獲判無罪。

他表示，若最高法院見解認定貪汙罪對價關係須明確化，將指示檢察司研究德國收賄罪將「職務上行為」改較寬鬆的「職務行使」、美國聯邦法的餽贈罪案例，修法增訂喝花酒等另類貪汙犯罪類型。

另據統計，2006年至2016年間，各地方法院的公務員圖利罪一審裁判定罪率僅33.2％，二審僅38.78％，最高法院僅35.9％，去年司改國是會議第5組曾就此特別進行討論。

江惠民昨列出七大工作重點，包括維護檢察官獨立性、辦案中立性，落實程序正義、人權意識，落實偵查不公開，保障被告訴訟人權，以及全力實踐司改國是會議目標，建立辦案法律見解、辦案步驟一致性，並加強反詐騙、反毒工作等，也特別提到圖利罪定罪率偏低問題。

查賄選 總長首要任務

他指出，未來貪汙案將採團隊辦案模式，透過團隊中1人扮演反對角色，與督導小組進行無罪分析，若討論結論傾向無罪，檢察官將勇於撤回上訴。

面對年底選舉，江惠民說將親率二審檢察長赴各地檢署了解有無新型賄選手法，並檢討現行30元認定標準，增列賄選犯行列舉事項，提前掌握情資，顯示年底查賄是江上任後首要任務。

顏大和昨也特別提醒江惠民與法務部提升基層檢察官士氣，否則幾年後檢察體系恐出現中空，還建議檢察官辦案要注意「目的達成，過程完美」，讓當事人感受溫暖。他並立即辭去檢察官協會理事長，由最高檢檢察官朱富暫代，預計10月改選。

冤錯案 勇於認錯平反

由於江惠民亦為會員，是否繼顏大和後出任理事長，基層檢察官均表期待，並肯定他承諾傾聽基層心聲，提供優質辦案環境的說法。

(中國時報)