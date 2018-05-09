立院行同意權 促轉會主委黃煌雄過關

2018年05月09日 04:11 中國時報 郭建伸 、 林和生 、 胡健森 ／台北報導 ／台北報導

屏東地院8日於國民黨屏東縣黨部貼上封條，一旦債務問題無法協調解決，將走向法拍一途。（林和生攝）

立法院昨行使促進轉型正義委員會人事同意權，國民黨雖意圖杯葛，將同意權投票交付朝野協商，但不敵民進黨多數遭否決，最後主委被提名人黃煌雄獲67張同意票、4張不同意票，副主委被提名人張天欽獲68張同意票、3張不同意票，人事案全數過關。

昨還通過東華大學副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈、中研院副研究員彭仁郁；兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠、司改會常務委員尤伯祥、中研院台史所所長許雪姬、台大歷史系教授花亦芬擔任專委的人事案。

國民黨團昨早突襲，提案要求將此案交付朝野協商，意圖杯葛議事。但立法院長蘇嘉全裁示，過往議事處理並無交付協商前例，裁示不予處理，儘管國民黨團書記長李彥秀抗議，但仍被民進黨以人數優勢否決，藍委不滿，不僅要求蘇嘉全下台，更集體退席，最後行政院所提人事案全數通過。

此外，國民黨黨產遭凍結，305名退休黨工領不到退休金，轉向法院聲請查封財產，屏東地院8日由司法事務官於屏東縣黨部大樓、縣黨部主委及書記長宿舍等3處執行封條張貼，現場有人舉牌抗議，要求即刻解封財產，主委廖婉汝表示，不當黨產部分在扁政府已繳還，如今黨產會執意凍結國民黨帳戶，使得積欠黨工的薪資無法如期發放，這種強硬手段跟追殺沒兩樣。

宜蘭代理縣長陳金德8日在縣務會議上裁示，宜蘭縣礁溪鄉的龍潭游泳池土地，當初是政府出資價購，救國團沒有理由可無償取得國有土地，指示立即將土地所有權人回復為宜蘭縣，這13筆土地，公告現值高達約1億4331萬元。

救國團宜蘭縣團委會說，龍潭游泳池是委託四季游泳會經營，1年只收9萬元，全數用在學生活動、急難扶助支出等公益性質上。

(中國時報)