呂忠吉滿貫刑5年 傷者無感

2018年05月09日 04:11 中國時報 林偉信 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

八仙塵爆造成15人死亡、471人輕重傷，一審將玩色創意負責人呂忠吉依業務過失致死罪判刑4年10月，高院認為呂主辦派對造成重大傷亡、犯行嚴重，就算課以最高刑度也「情重法輕」，但礙於法令只能「判滿」5年刑度、易科最高額罰金9萬元，家屬及被害人聆判表示，判決於事無補，對他們已造成一輩子無法抹滅傷痛。

林姓男大學生因意外全身60%灼傷，他與母親一起聆判，得知結果後，不願多談，林母則表示贊同法官看法，建議政府加重刑度；全身一半以上燒傷的鄭女說，這件事真該有人出來負責，也有被害人認為業者及官員都應該受重判。

2015年6月27日，45歲呂忠吉以他經營的玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，他擔任活動的總指揮、總負責人，未料，當晚他逕自離開舞台，大量色粉被舞台高溫燈具引燃，造成重大傷亡。

一審將呂判刑4年10月，高院考量呂男犯後否認犯行，且他的業務過失行為造成重大傷亡，將他判處業務過失致死罪最高刑度5年。審判長楊力進並建議法務部應研擬修法，對舉辦大型活動造成塵爆，違背建築法規致大樓倒塌等傷亡人數眾多的案件，另定較重法定刑。

法務部表示，若提高過失致死罪刑責，恐讓過失肇事車禍的駕駛遭重判，不符合比例原則；法務部會討論是否從公共危險罪章中，研議相關條文，維護公眾安全。

此外，八仙樂園負責人陳柏廷、總經理陳慧穎等人不起訴部分，經高檢署2度發回士檢繼續偵查，同時，已有16名死者家屬、184名傷者同意進行修復式司法，被告陳慧穎已同意，不過，陳柏廷則認為刑事責任未釐清前不宜進行，刑案偵查將待修復式司法結果，再行偵結。

民事求償部分，消基會接受435位塵爆受害者委託，以團體訴訟對八仙及主辦負責人呂忠吉等人求償近99億元，另有43人委任律師提告求償1億多元，目前士院審理中。

(中國時報)