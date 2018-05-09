絕美繼女力挺 高國華挑戰柯P

《周刊王》《時報周刊》精采內容

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中國時報
陳柏安／台北報導
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6小時內，英文補教名師高國華宣布參選又退選台北市長，搞得眾人一頭霧水。《周刊王》調查，高國華其實尚未完全放棄「首都市長大夢」，除豪砸百萬放在住家的「南非七龍珠」，讓他信心滿滿，他的繼女、被日媒封為「千年一遇美女」的陳思妤，也力挺老爸挑戰柯P！

對此，高國華坦言沒有不選台北市長，只是「在等待時機」，而「南非七龍珠」其實就是「黃金虎眼石」，「這種石頭非常稀有珍貴，可改變磁場帶來好運！」　因「拔管案」飽受質疑的教育部長吳茂昆，再掀爭議！藍委陳宜民爆料，吳茂昆擔任東華大學校長時，力邀「心悅生技」前董事歐陽彥堂、「趨勢科技」創辦人張明正夫婦，共同進駐東華大學開設「華思科技」，吳茂昆近來連爆涉嫌違法後，該公司閃電解散。對此，教育部指出，確已接獲民眾陳情，正在處理中；東華則表示仍在整理資料，到截稿前無回應。另外，《周刊王》兩度致電「趨勢科技」公關部詢問張明正夫婦，也致電「華思科技」，截稿前皆無回應。

《時報周刊》報導，從「小旋風」升格「旋風爸比」的林志穎，睽違歌壇12年後，推出新專輯《我的驕傲》。他說他的驕傲除了家人還有眾多好友！《周刊王》本期附贈「小隋棠」寧寧跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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