車還沒買 Ucar共享汽車跳票

北市府宣稱Ucar今年3月上路，至今廠商卻連車輛都還沒買，讓議員不滿痛批政策跳票。（王鴻薇議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

北市府力推共享經濟，與業者電馳公司宣布3月推出Ucar共享汽車，開放11處公有停車場甲租乙還。不過市議員王鴻薇、陳炳甫發現，至今已5月，電馳公司狀況百出，不僅仍在整合系統、資金也未到位，甚至連車輛都還沒買，質疑Ucar政策嚴重跳票，根本為選舉打假球。

議員批 為選舉打假球

對此，交通局長陳學台表示，市府在共享汽車採取與廠商合作方式，沒有簽訂招標文件，市府不需出資，合作契約也無罰則。目前電馳確實遇到資金問題，進度慢了下來，若有其他公司有意願，可同步與其他廠商合作。

王鴻薇昨指出，台北市去年3月就在喊Ucar上路，近1年內，市府花費1275萬建置79處地下停車場充電站，今年2月副市長林欽榮風光召開記者會，宣布將與電馳合作推出10輛Ucar，開放11場站營運，3月就能上路。

不過，她3月中詢問進度，交通局稱廠商仍在測試中，4月底又說正在整合營運系統，並籌措資金購買車輛。

眼看雙方契約6月30日就要截止，電馳卻連車輛都還沒買，市府也束手無策，花費千萬建置充電柱，每月平均卻只使用2.5次，占車位又花錢，難道只是因應選舉喊喊作秀嗎？

砸千萬設充電柱 浪費

陳炳甫則說，他前年就提出質疑，YouBike在台北成功，不見得Ucar也會成功，但交通局堅持要做，如今果然出現問題。他質疑，市府與廠商簽訂合作契約，卻只簽1月25日到6月30日，短短不到半年，實在「怪怪的」，感覺是場作秀騙局。他要求，若純電動車廠商確實較少，可考慮開放油電混合車，吸引更多業者加入。

陳學台表示，會研議油電混合車是否納入，未來選擇合作廠商，也會審慎評估對方資金狀況、股東結構等；交通局運管科長王湮筑則補充，全市79處停車場站設有充電柱，目前仍是免費開放，有電動車的民眾都可以使用。

(中國時報)

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