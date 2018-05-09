重劃區蓋好蓋滿 總坪數衝高

土城暫緩開發區經過重劃後，身價水漲船高。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

房地產景氣低迷，新北市建照核發數從前年540件跌到去年400多件，但核發樓地板面積卻從242萬平方公尺攀升到357萬平方公尺，工務局分析，近年案件多出自新興重劃區，因土地完整方正，建築通常又高又大，也有建商合作將基地面積做大，增加操作空間，形成特殊現象。

新店土城三重 開紅盤

新北市升格後，推出不少市地重劃案，更解編不少暫緩開發區，從新店中央新村北側、土城暫緩開發區、三重仁義段重劃區等等，雖房市近年不景氣，卻讓建商在這些地點屢屢開出紅盤。

建商火如荼推新案，工務局核發建照數卻從2016年的543件，去年跌到只剩400多件，不過總樓地板面積卻從242萬平方公尺，增加到357萬平方公尺，形成建照減少，樓地板面積卻增加的特殊現象。

新北市工務局建照科長蘇志民指出，建照變少除可能是景氣影響，另外還包括近兩年案件多來自新興重劃區，土地經過重劃後，完整集中方正，建商通常都會蓋好蓋滿，也造成樓地板面積大幅增加。

新店裕隆城 達2萬坪

光板橋江翠段在去年總核發樓地板面積就達23萬6699平方公尺，佔新北全年核准量近1成，相當可觀；另外，土城暫緩開發區在去年核發樓地板面積也達6萬7000多平方公尺。

據了解，除了新興開發區，近來詢問度頗高的新店裕隆城，從商場到住宅區，單一案總樓地板面積就高達2萬坪，更是讓總核發坪數衝高。

蘇志民表示，沒有完整土地或土地面積太小的開發商，近來也有合作開發的跡象，只要將鄰近的兩塊基地合併，增加操作空間，他舉江翠北側知名建商案例，兩間開發商合作後，臨路退縮與車道設計只需退縮一次，剩餘可操作空間可達2000平方公尺，比各自單獨開發多了1000平方公尺，也是樓地板面積增加的原因之一。

(中國時報)

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