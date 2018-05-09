航空城燒錢 議員轟加薪無理

桃園市議員謝彰文（右）指出，桃園航空城公司虧損連連，成為市府的燒錢公司。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園航空城計畫今年3月通過都市計畫審定，不過航空城公司運作9年來，資產至今虧損1.1億元，遭監察院、審計處糾正，市議員黃敬平等人認為，不賺錢竟向市府呈報要加薪 「有道理嗎？」謝彰文議員指出，鄭文燦市長時期比前縣長吳志揚時期虧損還要多，若不止血就會變成燒錢公司，董事長黃適卓表示，人事未擴編也減薪，呈報加薪3％是中央政策。

航空城公司近6年來，收入與支出呈現不平衡、虧損，缺口從2015年1767萬5000元、2016年2280萬6000元、2017年3265萬2000元、到今年預估的3420萬5000元。

花費比收入多7倍 人事費高

謝彰文表示，以2018年度來說，航空公司主要收入來自營業收入僅有北區綜合展示館租賃所得177萬4000元及銀行定活期存款孳息收入360萬，2項加總僅有537萬4000元；但是卻要花費超過7倍以上，相當於3957萬9000元包括人事費、管理費等鉅額營業費，用人費用更占營業費61％。

內政部於今年3月27日全案都市計畫再審定，而桃園航空城公司目前仍處於「幾乎無業務可辦」窘境，主要是航空城計畫尚未辦理區段徵收公告相關作業，無法取得機場周邊產業用地，要等到周邊產業用地需徵收、土地分配及工程完成後，才能進行招商作業。

董座：依中央政策呈報加薪

黃適卓、總經理許又銘表示，航空城都計通過後，負責產業專區開發，今年下半年進行法令誘因研究、明年通過市府法制化，2020年4月可正式簽約開發，未來就可賺錢回饋全體市民。

至於人事及薪水部分，黃適卓表示，航空城公司從縣府時代22人，至今已精減剩下16人，去年他和總經理減薪15％，員工每人減薪1、2000元，今年依照中央政策呈報加薪3％。

(中國時報)

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