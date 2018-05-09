捷運漏太平 民眾嗆選票制裁

太平區近百位民眾8日到坪林森林公園抗議，要求市府不要把太平人當次等公民，一定要把捷運藍線延到太平，揚言不排除到市府和交通局抗爭到底。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

「捷運藍線漏太平！」台中市太平區近百位民眾8日在坪林森林公園拉白布條，高呼「還我捷運」、「選票制裁」口號抗議，強力爭取捷運藍線延伸到太平，揚言抗爭到底。台中市政府表示，預算去年8月才通過，今年將啟動規畫，評估藍線銜接南北太平和連結大坑、大里。

流動人口20萬不應忽略

冒著細雨，現場群情激憤在坪林森林公園停車場入口處抗議，台中市議員李麗華說，太平區人口20萬人，加上流動人口近30萬人，亟需捷運路網，捷運藍線規畫時，爭取延伸到太平屯區藝文中心，嘉惠太平有助北屯、東區發展，交通部評估卻僅到干城，令居民相當不滿。

交通局長王義川表示，前年提出整體可行性評估計畫與相關預算，在立委何欣純爭取下，中央核定補助780萬元，但議會至去年8月多才通過預算，致使屯區捷運規畫延宕，今年啟動規畫，將加速進行，以利在前瞻基礎建設下納入。

評估銜接太平、連結大里

王義川指出，初步規畫路線行經中山醫大、台中高工、大里聯合行政中心，接著往十九甲地區、永平地區、祥順運動公園、新光重畫區、新平國小周邊、坪林森林公園及中台科大等重要旅次進出點，與藍線的銜接、南北太平和大坑與大里的連結。

至於霧峰地區的規畫，包括從台中火車站出發，由南區國光路經中興大學在大里聯合行政中心與大平霧路線相銜接。接著往台中軟體園區、霧峰市中心，省諮議會、亞洲大學、光復新村、草屯等方向延伸，並至中興新村、南崗工業區、南投市中心、南投縣政府等。

(中國時報)

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