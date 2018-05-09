首日降雨有限 水庫未解渴

2018年05月09日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

鋒面報到，8日凌晨雷聲大作，全台西半部都出現雨勢，中央氣象局昨凌晨3點針對10個縣市發布豪雨特報，水利署在昨日清晨4時也在曾文水庫啟動地面人工增雨，希望能為乾旱的水庫解渴，但降雨有限，曾文水庫昨日累積雨量約21毫米，約為水庫進帳約100萬噸用水，水利署南區水資源局表示，平地降雨量較多，對旱象稍有幫助，民眾仍須節約用水。

人工增雨 隨時待命

南水局副局長簡振源指出，接獲通知將進行人工增雨，準備就緒後，在凌晨4時在曾文水庫施放燄劑，主要降雨集中在5時以後。

曾文水庫集水區至8日下午6時累積降雨量21毫米，對旱象解除幫助有限，這波鋒面期間人員都會隨時待命，一旦條件符合就會再進行人工增雨，目前曾文水庫蓄水量2500萬噸，有效蓄水5.5％。

平地雨勢 逾40毫米

水庫集水區雖然降雨不多，但平地雨勢可不小，台南市區、永康、新市、歸仁累積雨量都超過40毫米，簡振源說，雖然水庫還未解渴，但這波雨勢對農地灌溉有幫助，接下來將持續關注水情，與農田水利會等單位共同調度用水。

現在正值一期稻作抽穗期，為因應農民需求，農田水利會也從供8停8改為供7停7，結束供灌時間約在6月初，現存水量將足以支應；台南市水利局指出，水利署去年9月就啟動南部地區水庫供水總量管制調節用水，曾文、烏山頭、南化水庫聯合調度，還可供應1個月的用水，等待下波雨勢到來。

(中國時報)