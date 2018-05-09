亞洲龍舟賽 我混合組摘銀

2018年05月09日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

「2018亞洲龍舟錦標賽暨碧潭國際龍舟公開賽」經過4天激烈的競賽，8日下午大會宣布賽會圓滿閉幕。

昨天最後的比賽項目是男子組、女子組及混合組的200公尺直道競速，共10個國家及地區代表隊參賽，我國中華台北隊在混合組榮獲銀牌，為這次錦標賽畫下完美句點。

參賽隊伍包括中華台北、新加坡、印度、緬甸、日本、印尼、泰國、菲律賓、香港、澳門，200公尺屬於短距離競速，考驗選手的爆發力，選手從起步即賣力衝刺，配合鼓聲快速划槳，各隊實力伯仲。

下午比賽邁入高潮，進行分組決賽，以男子組戰況最為激烈，殺進決賽的印尼、菲律賓、緬甸、泰國4隊，卯足全力拚鬥，成績均為46秒多，差距都在0點幾秒內，最後大會宣布由泰國隊奪冠，泰國選手興奮振臂歡呼。

我中華台北隊也闖進混合組決賽，因我國男子、女子代表隊均已取得今年印尼雅加達亞運參賽資格，心情輕鬆不少，以平常心參賽，最終取得銀牌的佳績。

各組成績分別為，男子組金牌泰國隊、銀牌緬甸隊、銅牌印尼隊；女子組金牌印尼隊、銀牌緬甸隊、銅牌泰國隊；混合組金牌緬甸隊、銀牌中華台北隊、銅牌泰國隊。

本次賽會會長、中華民國輕艇協會理事長陳明雄表示，在有限的經費下能順利完成所有賽事，要感謝所有大會工作人員的付出和所有選手的配合，未來中華輕艇協會目標，將龍舟競賽推向奧運，讓這項具有中華民族傳統意義運動，展現在全球面前。

(中國時報)