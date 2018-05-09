未經同意轉投資 遭批藐視議會

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中國時報
／桃園報導

桃園航空城公司與中華電信共同成立亞矽創新公司，但市議員舒翠玲指出，去年預算卻未見編列，在未告知下拿出資本使用，根本藐視議會，詹江村議員更指出，當初國民黨執政時期，民進黨議員哪個沒痛批航空城是喊空城，如今換人執政，「喊空城變肥貓城」。

市議員舒翠玲、魯明哲指出，未經議會同意卻轉投資，不顧公司虧損連連，「2020年4月取得進駐產專區優先權，就能立刻賺錢嗎？」

桃園航空城公司累積虧損超過1億，市議員范綱祥說，目前轉投資桃園亞矽創新（股）公司董事長王自軍，是由航空城公司派出的法人代表，是否有違利益迴避？要求市府必須釐清。

范綱祥說，航空城公司投資亞矽創新公司500萬比例不高，依據資料顯示，王自軍是「勤業眾信聯合會計師事務所」執業會計師，同時也是「協益電子股份有限公司」董事長，現在又因為擔任航空城公司法人代表身兼航空城轉投資的「亞矽創新公司」董事長。

范質疑，協益電子本身營業項目有可能與亞矽有利害關係，航空城產業專區未來會朝向什麼方向規畫？協益是不是可能優先取得資訊？這些都應該清楚交代。

「有沒有可能市庫通私庫？」舒翠玲說，綠營執政後跟土匪沒兩樣，視法令為無物，當初鄭文燦怎麼批評吳志揚，吳時期僅虧4000萬但鄭時期卻虧1億多。

詹江村痛批市府根本在養肥貓，「航空城公司轉投資後，你們要做什麼？土地還沒取得，難道轉投資要安插人事？」，不要欺騙老百姓，把航空城變成養肥貓的肥貓城，黃適卓表示，轉投資是要活化資產。

(中國時報)

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