護師添新血 期許能照亮他人

2018年05月09日 04:11 中國時報 林雅惠 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「今天之後，將邁入另一階段，期許各位成為照亮他人的小天使！」義守大學護理學系與護理原住民專班加冠典禮8日舉行，共有161名學生完成前兩年課業，包括數名香港生，即將進入臨床實習，典禮現場坐滿來自各方的親友，加冠生們齊唱「往未來飛的客機」相互勉勵。

2018年加冠典禮以「晨曦」為主題，校長陳振遠恭喜學生即將邁入新階段，期許學用合一，成為照亮他人的太陽，透過義大護理專業訓練後，學生到每個職場均能表現優異。

醫學院副院長楊智惠指出，護理系在校內創意實作競賽多次得獎，如「Y紗置入棒及Y型紗布置入組合」的研發改良獲得好評；原民學院院長台邦．撒沙勒則勉勵原民生未來回原鄉服務。

高市護理師護士公會8日舉行「國際護師節」慶祝大會，表揚百餘名優秀護理人員，並首度頒發職業衛生及男性優良護理師獎，感謝他們燃燒自己照亮他人。30歲大同醫院急診室男護理師沈志興從事護理工作10個年頭，曾遭遇病患言語、肢體暴力攻擊，雖然可以理解病患飽受病痛所苦，但也疾呼需要理性對待第一線的醫護人員。

高市護理師護士公會理事長陳麗琴說，目前公會有1.3萬名護理人員，近年來護理師新血有增加的趨勢，不受醫療暴力、醫揪影響，秉持莫忘初衷精神服務人群。

(中國時報)