節能車大賽 大葉大學5連霸

大葉大學跨系合作參加第26屆全國大專院校環保節能車大賽勇奪1冠軍3亞軍2佳作好成績。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

大葉大學機械、自動化工程學系與工業設計學系跨系合組車隊，參加日前在車輛中心舉行的第26屆全國大專院校環保節能車大賽，一舉拿下1冠軍、3亞軍與2佳作，其中電動車組動態競賽更以32圈破大會紀錄，寫下5度蟬聯霸主的輝煌新頁。

環保節能車大賽是大葉大學機械系學生的年度盛事，校長梁卓中說，該校學生每年都以冠軍為目標，今年賽事，學生研發的電動車跑出破紀錄的32圈，省油車則以1公升油跑355公里 ，令人刮目相看。

大葉這次共有機械系、工設系與大陸龍岩學院、三明學院的交換學生等4支隊伍參賽，機械系主任紀華偉指出，經激烈競逐，大葉Rimitto Sho車隊拿下電動車組動態競賽冠軍，另外Transform車隊、Transition車隊、urblazers車隊也分別在電動車競賽、車輛製作靜態競賽，省油車競賽、車輛製作靜態競賽表現亮眼。

Rimitto Sho車隊隊長王耀萱說，這是第4次參加比賽、第1次得冠軍，去年因爆胎翻車與獎盃擦身而過，今年捲土重來，很開心能將冠軍留在大葉！奪冠的關鍵在於參賽的電動車只有37公斤，搭配2次傳動與無段變速系統，再加上車手技術一流，才能在45分鐘跑出32圈的破紀錄成績。

鄭宏是Rimitto Sho車隊唯一的陸生，因對車子感興趣而報名參加賽事，同時學習相關知識與技術，他說，當看到車子突破紀錄那一刻，感動到眼淚快掉下來。

(中國時報)

高中生迷甲蟲 成奧林匹亞國手 配天宮媽祖遶境 真人藝閣吸睛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。