節能車大賽 大葉大學5連霸

2018年05月09日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

大葉大學機械、自動化工程學系與工業設計學系跨系合組車隊，參加日前在車輛中心舉行的第26屆全國大專院校環保節能車大賽，一舉拿下1冠軍、3亞軍與2佳作，其中電動車組動態競賽更以32圈破大會紀錄，寫下5度蟬聯霸主的輝煌新頁。

環保節能車大賽是大葉大學機械系學生的年度盛事，校長梁卓中說，該校學生每年都以冠軍為目標，今年賽事，學生研發的電動車跑出破紀錄的32圈，省油車則以1公升油跑355公里 ，令人刮目相看。

大葉這次共有機械系、工設系與大陸龍岩學院、三明學院的交換學生等4支隊伍參賽，機械系主任紀華偉指出，經激烈競逐，大葉Rimitto Sho車隊拿下電動車組動態競賽冠軍，另外Transform車隊、Transition車隊、urblazers車隊也分別在電動車競賽、車輛製作靜態競賽，省油車競賽、車輛製作靜態競賽表現亮眼。

Rimitto Sho車隊隊長王耀萱說，這是第4次參加比賽、第1次得冠軍，去年因爆胎翻車與獎盃擦身而過，今年捲土重來，很開心能將冠軍留在大葉！奪冠的關鍵在於參賽的電動車只有37公斤，搭配2次傳動與無段變速系統，再加上車手技術一流，才能在45分鐘跑出32圈的破紀錄成績。

鄭宏是Rimitto Sho車隊唯一的陸生，因對車子感興趣而報名參加賽事，同時學習相關知識與技術，他說，當看到車子突破紀錄那一刻，感動到眼淚快掉下來。

(中國時報)