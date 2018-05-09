配天宮媽祖遶境 真人藝閣吸睛

2018年05月09日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣定古蹟朴子配天宮8日一早舉辦天上聖母聖誕千秋祝壽大典，吸引大批民眾到場，縣長張花冠依循古禮替媽祖祝壽。今年遶境活動焦點為2台真人藝閣重出朴子街頭，勾起不少鄉親舊時記憶，再現傳統丰采。

朴子天公壇活動組長周讓廷與文書組長李文傑等人，上個月發起小額募捐活動，引起踴躍回響，短短2周內募得20多萬元及大批平安糖，甚至有民眾提供面膜、護手霜與旅行青蛙布偶等小禮物。參與真人藝閣遊行的小朋友沿途受到大家歡迎，所到之處店家也熱情招呼，邀請他們入內休息，免費提供茶水點心等，人情味十足。

周讓廷表示，從早期照片得知朴子也曾有真人藝閣遊行，卻因故中斷20多年，實為可惜。部分在地人士打算自今年起，逐步恢復過去榮景，於是先贊助2台8人座真人藝閣花車，由在地孩子裝扮成「四海龍王會媽祖」及「蘇府王爺出巡」2齣戲碼。其中就讀國小五年級的姚小妹說，自己首次參加，很新鮮也不覺得辛苦。

今年真人藝閣備受期待，許多民眾紛紛駐足圍觀，拿起手機拍照，並向前討取糖果餅乾，直說「這樣卡真」，也不必大老遠跑到北港去看，獲得一致好評。周讓廷透露，未來將持續邀集店家與市民共襄盛舉，今年贊助2台真人藝閣，預計明年增加至5台，希望藉此傳承在地民俗文化。

(中國時報)