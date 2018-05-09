中草藥入調酒 小魔女變出新創意

2018年05月09日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

頂著調酒世界盃64年來最年輕冠軍得主郭植伶，幾乎拿遍國內外調酒獎項，23歲的她去年成功考取大仁科大藥學系，正積極鑽研中草藥與飲品的結合，希望能透過飲品配方的研發與設計，讓具有養生功效的中草藥變得更容易被市場大眾接受。

郭植伶出身調酒世家，父親是國際調酒協會世界總會遠東區主席郭朝坤，母親則是中華民國國際調酒協會理事長謝美美，背負著家族的光環，她4歲開始學習調飲，5歲首次參賽就拿下金爵獎國際調酒大賽兒童組冠軍，2015年更在號稱全球最大的調酒賽事「世界盃調酒大賽」，從64個會員國中，獲得「傳統組餐後酒類別」冠軍，當時她才20歲。

郭植伶說，她小時候的遊戲就是調配無酒精的飲料，看著杯中五顏六色的飲品被創造出來，有一種難以言喻的喜悅；小小年紀就將玩樂的時間拿來調酒，雖然與同年齡的同學有著不一樣的成長歷程，但開朗的她坦言，這些光環也讓她的生活變得更精采一些。

她強調，生活中不只有調酒，未來也不會設限自己，去年考取藥學研究所，規畫要在研究所階段積極地鑽研中草藥與飲品的結合，郭植伶說，藥學與調酒能迸出什麼火花？自己也非常期待，期盼讓飲品市場有新的發展。

一旦站上頒獎台，就會穿著國旗裝，彷彿有著為國爭光的使命，她告訴自己說，堅持下去才會看到希望，這也是對於生活努力不懈的動力。

（飲酒過量有礙身體健康）

(中國時報)