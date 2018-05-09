被控詐領公款 桃市議長改判無罪

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中國時報
／台北報導

桃園市議長邱奕勝遭訴於2004年擔任副議長期間，指示助理曹君萍蒐集不實發票及收據，詐領公款72萬多元，一審將邱男、曹女各判刑8年、3年8月，高院更一審認為沒有證據證明邱男犯罪，8日將他改判無罪，曹女改判1年8月及4月。全案仍可上訴。

檢方指控，邱奕勝從2002年3月1日擔任副議長，約雇人員曹女則被派任到他辦公室，負責行程、文書、交辦事項及相關費用的請領核銷，甚至持有副議長的職章，並獲機要祕書授權自行蓋章，她認有機可趁，即蒐集她個人或家人消費的發票偽造公款支出。

曹女佯稱受到副議長邱奕勝指示，在2004年到2006年間填寫不實的物品採購申請單送核，將不實的發票及收據貼於憑證用紙上，並虛構便箋或餐敘人員名單，再蓋上副議長職章，交送會計室請領公款，以此方式詐得72萬6994元。

桃園地院依公務員利用職務上機會詐取財物罪將邱、曹各判刑8年、3年8月。高院更一審認為，曹女指控受到邱男指示，但她的自白前後不一且有多處瑕疵，檢方又沒有提出其他證據佐證犯罪，因此將邱男改判無罪。

至於曹女，更一審認為她不具公務員身分，與邱也沒有犯意聯絡或行為分擔，改依一般詐欺罪論處，考量本案符合刑事妥速審判法規定，減刑後將曹女依連續詐欺罪判刑1年8月，另判處4月部分可易科罰金。

(中國時報)

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