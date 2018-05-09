頭一遭 文化資產會議啟動

全國文化資產會議暨分區論壇8日舉行啟動記者會，文化部長鄭麗君（左三）與文資局局長施國隆（左起）、國寶級大師陳錫煌、台電董事長楊偉甫、中研院院士臧振華、林務局局長林華慶一同出席啟動儀式。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

半夜古蹟自燃這種事情過去屢見不鮮，除了民間觀念必須教育之外，國家守護文化資產責無旁貸。文化部文資局即將舉辦12場全國文化資產會議及分區論壇，號召全民一起來關心文化資產，凝聚文資保存政策共識，並作下一波文化資產保存法修法研議。

這也是台灣歷史上首度針對文化資產治理召開全國文化資產會議。

目前討論議題分為「總論」、「有形文化資產」、「無形文化資產」、「水下文化資產」四大類組，每場論壇規劃將以不分類組形式呈現，讓民眾、文史工作者、專家學者、縣市政府與中央相關部會等都能深入討論。文化部長鄭麗君表示，很希望為古蹟抗爭的團體都一起參與，形成共識。

鄭麗君表示，政府的政策工具對於文化資產保存「的確做得不夠」，文化部今年起拿到前瞻計畫70億「再造歷史現場」計畫，將會投入文資保存與維護，讓民間願意把私有文化資產透過補助、修復等計畫把古蹟保存下來。

鄭麗君也表示，文化部正在進行新一波文化組織調架構調整，文化資產局將會升格成文資署，文化資產局所代管的台中文創文化園區也會進階轉型成文化資產園區，未來將會做有形資產與無形資產的展示，預計下半年將會提到行政院討論。

文化資產會議從5月起在北、中、南、東及離島舉辦12場分區論壇，首場19日將在台中文化創意產業園區舉辦，彙整之後9月1日將會在台北召開「全國文化資產會議」大會。

(中國時報)

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