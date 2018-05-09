新埤地下水變少 畜牧業恐成元凶

新埤鄉地下水量減少，憂心與畜牧業加抽有關，且現在還處於缺水期。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

新埤鄉建功社區是鄉內的湧泉帶，約每年8月至隔年1月，地井都會冒出泉水，供鄉民農作或民生用，但近年來畜牧業進駐之後，水源不僅遭到汙染，居民近期還發現抽水量變少，憂心是否是因畜牧業加抽所致，且如今進入枯水期，真的害怕屆時會無水可用。

建功村長鍾展雄指出，今年的「湧泉期」較往年還要長，到了3月都還有泉水冒出，但詭異的是，4月開始後沒多久，很多人都在反應「抽地下水要抽好久」，以前都是滿管滿管地抽，一下子就將要用的水填滿水桶，但現在卻要花上好幾倍的時間才能裝滿。

他說，現在約抽不到3分鐘，滿管的水就會迅速少了1/3，且水柱強度也會瞬間減弱，噴水的距離約少30公分，更誇張的是還會聽到抽到空氣的聲音，這種種跡象，足以證明地下水已漸漸流失，抑或是挹注量不足，而致因很多包含地面鋪柏油、雨水難滲入等，而畜牧業的進駐也可能是因素之一。

獅頭社區居民稱，他們最近「真的很難抽到地下水」，而社區附近有畜牧大場，他們擔憂是因業者加抽地下水所致，畢竟現在無法律規範抽地下水的準則或限制，若畜牧用水大過民生用水，他們真的會擔心，尤其枯水期到了。

孫姓居民稱，新埤人長期慣用湧泉、地下水，幾乎家家戶戶都有水井，但自畜牧業進駐後，水質明顯變差，也許只有自來水才能解決水問題。

(中國時報)

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