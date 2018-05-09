北市斯文里 同意戶盼如期都更

北市府推動斯文里三期公辦都更，北市府預定5月18日拆屋，但至今仍有4名不同意戶，同意戶昨（8日）喊話「我們要回家」，呼籲市府應強制拆屋。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市斯文里三期建築老舊，北市府推動公辦都更案，預計5月18日拆屋，但仍有4人不同意，同意戶眼看拆遷在即，昨（8日）向反對戶喊話：「我們要回家！」希望工程盡快動工，完工後再搬回來當鄰居；斯文里三期都市更新會總幹事王賓崑表示，站在98％同意戶立場，若仍與反對戶無法達成共識，希望市府強制拆屋。

大同區蘭州斯文里整宅，興建至今近50年，管線老舊、天花板漏水、鋼筋裸露層出不窮，住戶積極爭取整建，卻因戶數多意見難整合等問題，遲遲沒有建商願意協助都更，北市府決定自行推動斯文里整宅公辦都更，預計18日動工拆除。

18日動工 市府擬強拆

眼看拆屋期限逼近，但仍有4人認為選配、估價有問題不同意，在外牆掛設「獨裁市府、欺瞞弱勢強制拆屋」布條抗議，同意戶代表昨回到現場手舉「趕快清空如期開工」等標語，高喊「放過我們吧、我們要回家」口號。

王賓崑表示，斯文里三期都更地方等了20年，終於如願市府將以公辦都更拆除重建，且同意戶達98％，站在同意戶立場，希望不要因少數人反對，導致工程拖延，若拆屋期限前反對戶仍不同意，呼籲市府強制拆屋。

反對戶質疑算錯權值

反對戶鍾太太指出，她不是釘子戶，主要是市府把權值算錯，因此要求償還，昨天都更處長方定安有來協調，但雙方沒有共識，她認為，市府計算錯誤卻要民眾來承擔，不合理，應該有替代方案，若市府強制拆屋，會堅持爭取住宅正義到最後一刻。

都發局長林洲民強調，公辦都更條件一定都要公平，會持續與不同意戶溝通，相信可以順利

如期拆除。

(中國時報)

奉獻大愛 表揚天使媽媽 企業設托老托幼 補助200萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。