北市斯文里 同意戶盼如期都更

2018年05月09日 04:11 中國時報 林縉明 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

北市斯文里三期建築老舊，北市府推動公辦都更案，預計5月18日拆屋，但仍有4人不同意，同意戶眼看拆遷在即，昨（8日）向反對戶喊話：「我們要回家！」希望工程盡快動工，完工後再搬回來當鄰居；斯文里三期都市更新會總幹事王賓崑表示，站在98％同意戶立場，若仍與反對戶無法達成共識，希望市府強制拆屋。

大同區蘭州斯文里整宅，興建至今近50年，管線老舊、天花板漏水、鋼筋裸露層出不窮，住戶積極爭取整建，卻因戶數多意見難整合等問題，遲遲沒有建商願意協助都更，北市府決定自行推動斯文里整宅公辦都更，預計18日動工拆除。

18日動工 市府擬強拆

眼看拆屋期限逼近，但仍有4人認為選配、估價有問題不同意，在外牆掛設「獨裁市府、欺瞞弱勢強制拆屋」布條抗議，同意戶代表昨回到現場手舉「趕快清空如期開工」等標語，高喊「放過我們吧、我們要回家」口號。

王賓崑表示，斯文里三期都更地方等了20年，終於如願市府將以公辦都更拆除重建，且同意戶達98％，站在同意戶立場，希望不要因少數人反對，導致工程拖延，若拆屋期限前反對戶仍不同意，呼籲市府強制拆屋。

反對戶質疑算錯權值

反對戶鍾太太指出，她不是釘子戶，主要是市府把權值算錯，因此要求償還，昨天都更處長方定安有來協調，但雙方沒有共識，她認為，市府計算錯誤卻要民眾來承擔，不合理，應該有替代方案，若市府強制拆屋，會堅持爭取住宅正義到最後一刻。

都發局長林洲民強調，公辦都更條件一定都要公平，會持續與不同意戶溝通，相信可以順利

如期拆除。

(中國時報)