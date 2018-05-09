企業設托老托幼 補助200萬

不讓愛媽媽流於口號，新北市府推出五大友善家庭政策，要當職業婦女最強後盾。 （吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

「母親節不能只有『媽媽真偉大』，新北市府要當媽媽最強後盾！」市長朱立倫8日在公私協力友善家庭政策記者會上宣布，女性是照顧家中老幼的主要力量，為了減輕職業婦女家庭照顧負擔，民間企業若設立托老或托幼設施，可獲新北市府補助最高200萬元，讓職場媽媽不再家庭、工作蠟燭兩頭燒。

減輕職業婦女負擔

朱立倫說，5月第2個星期天就是母親節，很多人在母親節說「母親真偉大」、「母親節快樂」，或是請媽媽吃頓大餐、送康乃馨，但節日一過，媽媽又要開始像超商一樣24小時不打烊，有事就找媽媽、找媳婦、找女兒，讓媽媽像陀螺般打轉，責任都落在家中女性身上， 還要兼職工作的女性更是重上加重。

朱立倫指出，市府要減輕職場女性負擔，6年來成立全國最多53家托育中心，未來也要鼓勵企業發揮社會責任、設立托老托幼中心，不只能減少家庭負擔，也能讓更多婦女投入職場。

社會局長張錦麗指出，新北市府結合社會局、勞工局、經濟發展局、衛生局及民間「5％Design Action社會設計平台」，推出五大友善家庭政策，包括企業設立托老、托幼中心即可獲最高200萬元補助，每年還可申請更新設備補助30萬元；設置階段可申請每月3萬元諮詢服務費、營運階段教保母人事費每人每月2萬7千元。

104、錸德率先響應

以及增設「企業友善職場獎」；免費指導如何照顧長者、失能者，強化連結市府長照資源；設計家庭友善職場工具包，讓企業主迅速、簡單瞭解員工需求等。

104資訊科技公司、錸德科技公司率先響應設置搖籃托嬰中心、工場日間照顧中心，均獲新北市府各補助200萬元。

(中國時報)

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