中古車查定 光復中學開課

2018年05月09日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

有鑑於中古車市場缺乏完善的查定證照測驗制度，衍生不必要的買賣糾紛，新竹市光復中學汽車科將在2018學年度開辦「中古車查定實務」課程，讓有意走向中古車市場的學生有查定車輛狀況的專業技能，優質化車商銷售品質與信用，也讓消費者更有保障。

專業技能 消費者有保障

光復中學汽車科主任盧聖心表示，為了讓學生對於中古車的查定有專業的技能與實操經驗，特別規畫2018新學年度開辦中古車查定實務課程，此是繼該校全台首創的「自動變速箱維修實務」課程後，再次領先全國的汽車相關課程，而不是讓學生只學到引擎、板金、噴漆等傳統技能。

盧聖心說，國內的中古車市場每年平均交易量約60萬輛，占整體汽車市場的7成，比新車交易量還大，年產值約2億5000萬元至3億元，相當驚人，但相對的過去因資訊的不對等所衍生的銷售糾紛也相當多。

因全台2800多家小型中古車商中，也有多達2萬6000多位銷售人員，不過因查定人員的素質良莠不齊，國內目前又缺乏完善的查定證照測驗制度，再加上若資訊不透明或是惡意的車商，不免產生交易糾紛。

完善制度 傳授業界經驗

為了健全中古車交易市場的公平、公開與專業服務，光復中學特別聘請包括台灣車輛職能發展學會副理事長郭俊昇等業界專業人士，指導使用最先進的檢測器具包括廢氣分析器、引擎診斷儀、數碼內窺鏡、膜厚劑等輔助查定車況，並傳授業界經驗，相信對學生相關技能會有很大幫助。

而目前光復中學先於暑期完成教師的相關教學準備，校方與業界合作編訂的「中古汽車鑑定概論與實務」也已完成，未來將正式推出教科書，並在完成「查定」課程教學後，再續推「中古車鑑價」教學，為中古車市場培訓人才。

(中國時報)