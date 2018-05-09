彰化4分局 50歲警免值夜班

彰化縣議會第18屆第6次定期會開議第1天，縣警局長林順家（後排左一）率新到任的2名警官、6名分局長至議會，一一唱名向全體縣議員們介紹。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣長魏明谷年初曾率先提出，要讓縣內50歲以上員警不用輪值深夜勤務；彰化縣警察局長林順家8日在縣議會答詢時表示，全縣8個分局已有4分局落實，另4個分局也跟進試辦，若能補足員額，年底前可望透過調整警力配置達成目標。

警消人力大幅提升

針對全縣警消人力編制，彰化縣府指出，自魏明谷上任後，4年來警消人力大幅提升，今年全縣員警2836人，缺額率降至4.8％，為歷年來最低；消防人力近4年新增209員額，創歷年新高，將持續透過人力增補，強化彰化縣警消戰力。

警察工作內容繁重，風險又高，多數員警都有50歲提早退休的規畫，魏明谷年初時在秀水分駐所新建廳舍啟用典禮上表示，彰化縣將率全國之先，推動50歲以上外勤員警免輪大夜班，盼減少資深員警退休潮，繼續貢獻經驗與能力。

林順家表示，除了2015、2016年退休人數攀升，導致缺額率上升，近年彰化縣警力缺額率逐年下降；目前員林、田中、溪湖、和美已落實50歲以上員警免服深夜勤，另外彰化、鹿港、北斗和芳苑等分局也已比照跟進試辦。

目標13：1配置

縣警局行政科長邱韻儒表示，目前全縣72個分駐派出所，50歲以上外勤警力有57人，其中33人自願配合輪服深夜勤，另24人提出申請免輪服深夜勤；因應年金改革導致緩退潮，預估年底滿50歲以上非主管人員將再增加。

林順家強調，屆時將會採取外勤單位13：1方式配置，亦即單位不含正副主管達13人者，安排配置1名免服深夜勤之50歲以上員警，全面達成目標。

(中國時報)

中古車查定 光復中學開課 到逐鹿社區 體驗被鹿追著跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。