彰化4分局 50歲警免值夜班

2018年05月09日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長魏明谷年初曾率先提出，要讓縣內50歲以上員警不用輪值深夜勤務；彰化縣警察局長林順家8日在縣議會答詢時表示，全縣8個分局已有4分局落實，另4個分局也跟進試辦，若能補足員額，年底前可望透過調整警力配置達成目標。

警消人力大幅提升

針對全縣警消人力編制，彰化縣府指出，自魏明谷上任後，4年來警消人力大幅提升，今年全縣員警2836人，缺額率降至4.8％，為歷年來最低；消防人力近4年新增209員額，創歷年新高，將持續透過人力增補，強化彰化縣警消戰力。

警察工作內容繁重，風險又高，多數員警都有50歲提早退休的規畫，魏明谷年初時在秀水分駐所新建廳舍啟用典禮上表示，彰化縣將率全國之先，推動50歲以上外勤員警免輪大夜班，盼減少資深員警退休潮，繼續貢獻經驗與能力。

林順家表示，除了2015、2016年退休人數攀升，導致缺額率上升，近年彰化縣警力缺額率逐年下降；目前員林、田中、溪湖、和美已落實50歲以上員警免服深夜勤，另外彰化、鹿港、北斗和芳苑等分局也已比照跟進試辦。

目標13：1配置

縣警局行政科長邱韻儒表示，目前全縣72個分駐派出所，50歲以上外勤警力有57人，其中33人自願配合輪服深夜勤，另24人提出申請免輪服深夜勤；因應年金改革導致緩退潮，預估年底滿50歲以上非主管人員將再增加。

林順家強調，屆時將會採取外勤單位13：1方式配置，亦即單位不含正副主管達13人者，安排配置1名免服深夜勤之50歲以上員警，全面達成目標。

(中國時報)