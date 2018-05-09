到逐鹿社區 體驗被鹿追著跑

2018年05月09日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣番路鄉逐鹿社區周邊早年是鄒族人追捕鹿群的獵場，為把當年的殺戮過往變成觀光效益，阿里山國家風景區管理處在社區旁興建1.7公頃的鹿園，目前已放養4隻梅花鹿，待相關硬體設施陸續建置完備，最快3個月後就會試推體驗遊程，目標是把觸口梅花鹿園區打造成台版奈良公園，讓民眾感受被鹿追著跑的新鮮感。

3個月後推出遊程

阿管處副處長莊靜真表示，逐鹿社區住居民眾多為鄒族人，考量梅花鹿和鄒族文化密不可分，也促進當地觀光產業，阿管處已在社區旁馴養梅花鹿，「讓遊客到逐鹿，真的能看到鹿」，且未來還打算把鹿園、文化觀光藝術館和射箭場一併整體規畫，打造成體驗園區。

擬採委外出租模式

管理課長張致遠說，總面積1.7公頃的生態鹿園目前飼養1公3母共4隻梅花鹿，預計最多可放養到2、30隻鹿，現階段主要是讓阿管處同仁和社區幹部學習如何照護梅花鹿，同時讓鹿群的野性降低，日後與民眾近距離接觸時才不怕生。

日前阿管處已將「觸口梅花鹿園區入園收費標準」草案上網預告，張致遠指出，初步研議鹿園未來營運走向擬採委外出租模式，由專門業者經營，阿管處只收權利金和租金，但如果屆時招租不順，還是由阿管處自主經營，一切要看市場反應。

(中國時報)