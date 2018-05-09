整合運輸 屏縣擬成立交通處

為迎接屏東未來重大交通建設，屏縣府將成立交通處。圖為東港舊鐵道可能的復駛路線。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣政府近年積極爭取高鐵南延屏東，加上前瞻基礎建設軌道部分規畫評估正如火如荼進行，另有縣內6大轉運站興建、快速道路等重大交通建設將陸續到位，屏東縣長潘孟安8日在議會進行施政報告時透露，未來縣府將成立交通處，專責處理綜合運輸規畫事宜。

屏縣府祕書長邱黃肇崇指出，交通處成立已經通過議會組織自治條例，未來將由城鄉發展處交通科及警局交安相關業務撥出，預計有規畫、管理及設施維護等3個科，編制為20人。

潘孟安強調，屏東市及鹽埔鄉爭取多年的國道3號增設鹽埔交流道，預定今年10月將竣工，一旦啟用將對屏東農業生物科技園區及鄰近鄉鎮區域交通有極大助益。

興建6大轉運站

另外為打造交通生活圈、改善偏鄉交通服務而興建的6大轉運站，包括屏東、潮州、水門、東港、恆春及墾丁，屆時也將整合國道客運、公路客運及市區客運共48條路線，逐一深入到每個鄉鎮市角落。

整頓客運鐵路路線

還有前瞻基礎建設已經核定的台鐵恆春支線可行性研究、台鐵舊東港線復駛案，正在進行相關規畫與評估，高屏第二條東西向快速道路可行性研究報告書也送至交通部，加上恆春機場活化等重點項目。

屏縣府城鄉發展處長張桂鳳指出，未來1、2年的屏東交通建設將會蓬勃發展，從現有的交通建設活化，到陸海空域的大眾交通運輸整合，不能等建設一切到位才開始做準備，因此交通處籌備需要加快腳步。邱黃肇崇也強調，目前組織內部的規畫皆已經逐步到位，待時間確定就能掛牌運作。

(中國時報)

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