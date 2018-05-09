公宅都更阻力大 柯要衝口碑

台北市長柯文哲昨與都發局長林洲民便當會，暢談公共住宅、都市更新等議題。（翻攝柯文哲臉書）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲昨（8日）與都發局長林洲民便當會，暢談公共住宅、公辦都更等議題，柯文哲表示，公宅推動民眾阻力大，但只要做出口碑，抵抗自然降低；至於公宅興建量減少8000戶，柯文哲說，因應高空屋率略為調整戰略，透過包租代管及興建公宅雙管齊下，讓買不起房子的人有屋可住。

柯文哲臉書直播便當會第5集邀請林洲民聊公共住宅、斯文里三期都更案、社子島開發案等議題，柯文哲說，高房價很多人買不起房子，蓋公宅目的在於居住正義、城市美學、智慧建築、社會型態，除了讓年輕人有屋可住，導入智慧產業及托嬰、托老等社福單位，提升生活機能，也帶動智慧建築產業增加5％。

柯文哲坦言，公宅推動比想像困難，像是被撒冥紙、要求下台，並非一路走來順利，但自從健康公宅開幕，設備新穎、規畫完整，同時市府整修周邊環境獲得認同，蓋公宅對地方而言都是既得利益者，抵抗力自然會減少。

至於北市府原定4年興建2萬戶公宅，現在卻下修為1萬2000戶，柯文哲解釋，北市連續12個月無人住空屋有3萬6000戶，因此調整策略，希望推動「包租代管」，鼓勵空屋投入租屋市場，公宅需求自然減少。

至於社子島開發案部分，柯文哲認為，社子島問題拖太久，早就該處理，相關規畫去年已送內政部審查，若有問題再來逐步釐清。

(中國時報)

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