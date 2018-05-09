媽祖生 千人搶食平安麵

三重義天宮8日舉行天上聖母聖誕慶典，免費平安麵食供信徒及民眾打齋，引起人群排隊瘋搶。（曾百村攝）

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中國時報
／新北報導

農曆3月23日是天上聖母聖誕，三重義天宮8日舉行慶典，而廟方在「媽祖生」這天準備油飯、平安麵供祈福民眾打齋「吃平安」，但由於活動太過熱烈，現場湧入近千名民眾搶食平安餐，甚至排隊排出火氣，但幸好在義工安撫下，使得發送平安麵食活動順利落幕。

新北市長朱立倫8日前往義天宮參拜，廟方也捐贈一輛價值400萬元的中型巴士給新北市政府。朱立倫表示，媽祖是台灣最普遍的民間信仰，祂的慈悲與安定人心的偉大力量，全世界信眾不計其數，義天宮捐贈社區巴士及電動醫療床等，更彰顯媽祖救苦救難、濟世救人精神。

昨天廟方提供油飯、平安麵供祈福民眾打齋，但由於參拜信徒踴躍，加上附近居民也聞風而來，現場湧進大批民眾，形成長長人龍，而當下天氣十分炎熱，不少民眾排隊排出一身火氣，最後乾脆插隊造成紛爭。

所幸義工見狀後調解，直稱：「今天媽祖生，大家不要生氣，心懷善念、不要惡言相向啦！」民眾聽聞後也「自覺」恢復排隊秩序，最終大部分信徒和民眾都獲得媽祖的福澤，享用到平安麵食。

民政局長江俊霆說，「三月瘋媽祖」是每年宗教一大盛事，除了義天宮外，板橋慈惠宮也有躦轎腳、發放發財金活動，希望市民能獲媽祖庇佑，安居樂業開心的在新北市生活。

(中國時報)

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