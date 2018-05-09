青草湖立式划槳 冠軍兄弟鮮體驗

左起丹尼爾、新竹市政府城銷處長顏章聖、布魯諾8日一同在青草湖體驗SUP立式划槳運動。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市政府2017年委外經營推廣SUP立式划槳水上活動並立即造成風潮，市府8日特別邀請曾拿下SUP世界冠軍的匈牙利籍兄弟檔丹尼爾與布魯諾前來體驗，他們開心表示，青草湖水波穩，適合新手練習，重要的是山水景色非常幽美。

市府城市行銷處長顏章聖表示，全台8景之一的青草湖過去淤積嚴重，市府為恢復其過往湖光山色的美景，近年來大力整治，並在2017年委外推出SUP立式划槳水上運動，去年一推出果然大受歡迎。

不過，經過1個冬天，農曆年後湖水中開始出現布袋蓮並幾乎覆蓋整個湖面，城銷處經過整整1個月的「斷袋計畫」共清出300噸重的布袋蓮，總算讓青草湖水面重現，不僅今年夏天的水上運動已不受影響，8景之一的山湖水色更是重現迷人美景。

而中華SUP立式划槳協會在5月5日至6日在福隆海水浴場舉辦台灣第1屆SUP國際賽，當時主辦單位邀請到曾拿下2017SUP世界冠軍的匈牙利籍兄弟檔、目前世界排名18的Daniel Hasulyo與排名第8的Bruno Hasulyo「SUPBROz」來台參賽，兄弟倆昨天也特別前來青草湖與體驗。

丹尼爾與布魯諾兄弟表示，青草湖的水波穩定非常安全，非常適合初學者操作，而且此處湖水近山，湖光山色美景誘人，在此划SUP是享受，兩人大力推薦喜愛這項運動的台灣朋友可以從青草湖開始學習，希望以後有機會能在青草湖與台灣SUP好手一同競賽同歡。

顏章聖同時指出，青草湖水域遊憩中心已開放預約5月梯次活動，想體驗的朋友們可上網預約，詳細請可至活動https://goo.gl/zPGjQY查詢。

(中國時報)

媽祖生 千人搶食平安麵 中市社宅 4年5000戶達標

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。