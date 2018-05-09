中市社宅 4年5000戶達標

2018年05月09日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市首座社會住宅豐原安康段完工，正取戶完成看選屋作業後，歡喜入新厝，台中市都發局表示，大里區光正段將於2018年9月完工，還有多處社會住宅興建中，4年5000戶已達標，正朝8年1萬戶目標邁進。

為解決高房價、高空屋、高自有率等問題，台中市政府提出社會住宅8年1萬戶住宅政策，吸引輕人移居台中打拚，目前4年5000戶短期方案中，市府新建18處基地，共計5503戶，4年5000戶目標已經達標。

都發局長王俊傑指出，社宅分兩階段興辦，第1階完成4年興辦5000戶，第2階段完成8年興辦1萬戶目標，以「新建」、「包租代管」與「容積獎勵」等3種管道，取得社會住宅存量。

社宅完工搶頭彩的豐原安康段1期社宅，住戶進駐熱絡。王俊傑指出，每案社會住宅基地都需留設各60坪社會及健康關懷服務站，如豐原安康社會與伊甸基金會合作，中國醫藥大學提供健康關懷服務站，結合公共藝術、青年創業、智慧管理、綠建築等多元理念。

社會住宅幫助年輕人擺脫無殼蝸牛問題，王俊傑強調，大里區光正段、太平區育賢段施工中，預計分別於2018年9月、2020年2月完工，北屯區北屯段、東區尚武段、東勢子段等12案規畫設計監造階段，不同社宅將發展各自特色，讓親民價位的社宅也有豪宅品質。

(中國時報)