中市社宅 4年5000戶達標

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市首座社會住宅豐原安康段完工，正取戶完成看選屋作業後，歡喜入新厝，台中市都發局表示，大里區光正段將於2018年9月完工，還有多處社會住宅興建中，4年5000戶已達標，正朝8年1萬戶目標邁進。

為解決高房價、高空屋、高自有率等問題，台中市政府提出社會住宅8年1萬戶住宅政策，吸引輕人移居台中打拚，目前4年5000戶短期方案中，市府新建18處基地，共計5503戶，4年5000戶目標已經達標。

都發局長王俊傑指出，社宅分兩階段興辦，第1階完成4年興辦5000戶，第2階段完成8年興辦1萬戶目標，以「新建」、「包租代管」與「容積獎勵」等3種管道，取得社會住宅存量。

社宅完工搶頭彩的豐原安康段1期社宅，住戶進駐熱絡。王俊傑指出，每案社會住宅基地都需留設各60坪社會及健康關懷服務站，如豐原安康社會與伊甸基金會合作，中國醫藥大學提供健康關懷服務站，結合公共藝術、青年創業、智慧管理、綠建築等多元理念。

社會住宅幫助年輕人擺脫無殼蝸牛問題，王俊傑強調，大里區光正段、太平區育賢段施工中，預計分別於2018年9月、2020年2月完工，北屯區北屯段、東區尚武段、東勢子段等12案規畫設計監造階段，不同社宅將發展各自特色，讓親民價位的社宅也有豪宅品質。

(中國時報)

青草湖立式划槳 冠軍兄弟鮮體驗 讓愛零距離 南紡捐輔具清潔車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。