食物銀行送愛心 香蕉賣1捐1

2018年05月09日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東香蕉滯銷，為了幫助香蕉小農，幸福食物銀行8日推出「賣1捐1」促銷活動，消費者用100元買3斤香蕉，食物銀行就再捐3斤香蕉給社福機構，讓社福機構製作糕餅再出售，等於消費者花100元就能幫助香蕉農和弱勢團體，雙重愛心，就連卡通人偶小小兵也來幫忙。

台東香蕉生產過剩，價格1斤跌到15元，還可能會再下跌，台東幸福食物銀行協助蔡姓蕉農促銷，8日上午運來600斤香蕉，其中300斤由台灣安心家庭關懷協會的志工分成3斤裝來賣，消費者花100元買3斤香蕉，就由食物銀行再捐3斤給社福機構製作糕餅。

「賣1捐1」活動8日上午10時開賣，活動一推出就接到不少民眾電話預購，現場也吸引路過民眾來買香蕉，卡通人偶小小兵也站在台東幸福食物銀行門口叫賣，約4個小時300斤香蕉賣光光，來買香蕉的包小姐說，有香蕉吃又做愛心，是個很好的活動。

台灣安心家庭關懷協會公關秘書藍盈表示，蔡姓蕉農是單親爸爸，租土地自己種香蕉，每天工時都超過10個小時，天沒亮就到田裡工作，常常與食物銀行分享他的農作物，今年面臨滯銷，台東幸福食物銀行與小小兵決定力挺。

她說，香蕉滯銷放到壞掉很可惜，而這次活動會捐香蕉給台東縣智障者家長協會做成香蕉甜點來賣，就不會浪費，分享食物、分享愛。

(中國時報)