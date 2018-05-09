基隆蓋新車站 舊站留著搞文創

市議員藍敏煌認為新城際轉運站蓋好後視線被舊車站擋住，有礙市容觀瞻，也不利市區發展。（李其樺攝）

友善列印
中國時報
／基隆報導

基隆市政府上周五拆除國光客運站，計畫今年要興建結合火車、客運、輕軌的城際轉運站，不過市議員藍敏煌認為，市府雖然拆除國光客運站，卻沒有連同舊火車站一起拆除，恐有礙市中心未來發展。

藍敏煌表示，市府拆除國光客運站、打通忠一路和中山一、二路，對基隆市整理發展固然是好事，但是市府要蓋城際轉運站，卻未將基隆舊火車站拆除，一來影響到城際轉運站的視線，其次，也有礙市容觀瞻。

基隆市府交旅處表示，市府為了興建城際轉運站，有規畫拆除舊火車站，不過因為台鐵反對，所以僅拆除國光客運基隆站，至於原有的舊火車站，台鐵將挪作為文創展示空間或招租給商家。

對於市府說法，藍敏煌駁斥：「根本是胡說八道！」他指出，以前馬政府時代通過基隆火車都更計畫，要將舊火車站和西2、西3碼頭一併拆除做都更，並在基隆港興建60億元的國際海港旅運大樓，卻因為市長林右昌保留西2、西3碼頭倉庫要做文創專區，連帶使得國際海港旅運大樓計畫胎死腹中，結果，林右昌的文創專區，現因港務分公司要做第二旅運大樓，文創基地計畫也形同跳票，兩頭落空。

藍敏煌說，台鐵本來計畫新站蓋好拆舊站，卻因林右昌收回原有的都更計畫重新檢討，連舊火車站也不拆，要保留下來搞文創，市府還將責任推給台鐵，「蓋了新站，保留舊站非常奇怪！」認為應該拆除舊車站，才有利市區變得交通順暢。

交旅處表示，城際轉運站將蓋在舊車站後方，未來完工後旅客可經由新站走道銜接至舊站入口出來，也可以從新站與舊站間的空地直接走到海洋廣場，不會因為舊站影響旅客出入。

(中國時報)

食物銀行送愛心 香蕉賣1捐1 新北第402處銀髮俱樂部成立

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。