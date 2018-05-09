基隆蓋新車站 舊站留著搞文創

2018年05月09日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市政府上周五拆除國光客運站，計畫今年要興建結合火車、客運、輕軌的城際轉運站，不過市議員藍敏煌認為，市府雖然拆除國光客運站，卻沒有連同舊火車站一起拆除，恐有礙市中心未來發展。

藍敏煌表示，市府拆除國光客運站、打通忠一路和中山一、二路，對基隆市整理發展固然是好事，但是市府要蓋城際轉運站，卻未將基隆舊火車站拆除，一來影響到城際轉運站的視線，其次，也有礙市容觀瞻。

基隆市府交旅處表示，市府為了興建城際轉運站，有規畫拆除舊火車站，不過因為台鐵反對，所以僅拆除國光客運基隆站，至於原有的舊火車站，台鐵將挪作為文創展示空間或招租給商家。

對於市府說法，藍敏煌駁斥：「根本是胡說八道！」他指出，以前馬政府時代通過基隆火車都更計畫，要將舊火車站和西2、西3碼頭一併拆除做都更，並在基隆港興建60億元的國際海港旅運大樓，卻因為市長林右昌保留西2、西3碼頭倉庫要做文創專區，連帶使得國際海港旅運大樓計畫胎死腹中，結果，林右昌的文創專區，現因港務分公司要做第二旅運大樓，文創基地計畫也形同跳票，兩頭落空。

藍敏煌說，台鐵本來計畫新站蓋好拆舊站，卻因林右昌收回原有的都更計畫重新檢討，連舊火車站也不拆，要保留下來搞文創，市府還將責任推給台鐵，「蓋了新站，保留舊站非常奇怪！」認為應該拆除舊車站，才有利市區變得交通順暢。

交旅處表示，城際轉運站將蓋在舊車站後方，未來完工後旅客可經由新站走道銜接至舊站入口出來，也可以從新站與舊站間的空地直接走到海洋廣場，不會因為舊站影響旅客出入。

(中國時報)