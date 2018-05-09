健全證照制度 減少糾紛創雙贏

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中國時報
／竹市報導

預算不夠只好買中古車，但又怕買到泡水車、事故車、調里程數車，眉眉角角一大堆，便宜又大碗的中古車總讓人又愛又怕受傷害，台灣車輛職能發展學會副理事長郭俊昇則提醒民眾，多看、多摸不吃虧，不過，若能健全查定證照制度會是雙贏政策。

據指出，一般中古車買賣糾紛或消費者最害怕的就是買到車況不實、里程數不實的車輛，至於泡水車因相對較好辨識，大多數車商也比較不願碰，就算有交易也從實以報，消費者若能接受就能以相對更低價承接，雙方言明就不會有糾紛。

但車況方面除了惡意隱瞞之外，有時就連車商也是無辜第3者，因為承接中古車時，小車商不像有大車廠為後盾的中古車4大聯盟，有專業查定人員評估車況，因此只能以個人經驗查定，有時候查定時沒狀況，賣給消費者後就出問題，消費者會質疑車商惡意隱匿實情，糾紛就會發生。

另，讓大多數消費者最怕的就是里程數遭竄改，或許該車已跑了20公里，卻被調成只跑7公里，差了13公里的車況及車價絕對差很大，但一般消費者從無得知究竟買到的車有無被動手腳。

郭俊昇表示，透過包括「膜厚劑」器，可測出板金厚度、是否補土過，得知車子有無發生事故或A過；廢氣分析器、電腦引擎診斷儀、數碼內窺鏡則可得知車況；泡水車一般可用肉眼與經驗判斷，但就里程數可騙過電腦，不過，仍可透過輪胎與煞車來令片等多方比對可查知大概的里程數。

因此，查定車輛若能夠證照制度化，對於車商與消費者是雙贏政策，消費者有保障，車商也能累積商譽與服務品質永續經營。

(中國時報)

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