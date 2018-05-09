為嬤爭一口氣 高職生拚上國立大學

達德商工繁星推甄12名學生全上榜，校長許維純（前右）為他們披紅彩帶，其中羅至軒（前右二）更錄取國立大學讓阿嬤揚眉吐氣。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

達德商工觀光科學生羅至軒因阿嬤曾被鄰居阿婆冷言嘲諷「讀職業學校無路用」，立志要讓阿嬤揚眉吐氣，歷經3年努力，不僅7張證照到手，今年繁星更以第1志願錄取國立高雄餐旅大學，用實力翻轉「念高中才有出息」的舊思維。

高職繁星甄選放榜，達德商工推甄的12名學生揮出全壘打的百分百錄取率，上榜學生有羅至軒，還有黃欣茹、方祥丞、陳煜婕、杜永瀚、李佑星、陳冠蓉、謝安、林建全、游燕儒、游家臻、劉晉豪。校長許維純表示，這群孩子努力擺脫能力差、次等學生的負面印象，扭轉刻板的價值觀。

羅至軒來自田尾花鄉，志願是開設「特色民宿」，並協助家鄉發展觀光，為了圓夢，國中畢業選擇達德商工觀光事業科學習一技之長。

羅至軒說，一年級時阿嬤有次突然提到隔壁阿婆總是誇讚自家的孫子念「國立高中」，成績總是第1名，還半揶揄說「讀職業學校無路用」。他知道阿嬤很不服氣，決定也要拿第1名讓阿嬤「炫」，現在可說是幫阿嬤出了一口氣。

許維純說，至軒每學期都是全校前3名，還拿獎學金，且會把獎學金貢獻出來與同學投入社會服務，還曾榮獲保德信全國青少年傑出志工獎。

羅至軒3年內共考取飲料調製、烘焙麵包7張乙、丙級證照，其中2張乙級證照更是繁星錄取的關鍵。他說，阿嬤得知他考上國立大學超開心，可能已到處講給別人聽。

(中國時報)

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