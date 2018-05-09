憶瓊麻風華 慢步悠遊永靖村

2018年05月09日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春半島的瓊麻產業曾興盛一時，恆春鎮更闢建瓊麻工業歷史展示區，展現瓊麻的輝煌時代，墾管處將於12日在滿州鄉永靖村舉辦「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」活動，特地選在不同的點、講述著不同的故事，讓遊客看見更不一樣的歷史記憶。

墾管處指出，「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」將帶領遊客走訪日本人在1941年、於滿州鄉成立的第2家瓊麻繩加工工廠遺址，它占地寬敞、傍晚景緻宜人，徐徐微風吹過園區裡的木麻黃樹間，帶來幾許落寞及思古之情。

墾管處說，1941年日本政府在滿州鄉射麻里成立第2家瓊麻會社加工工廠，大量種植瓊麻及製繩，當時放眼望去，整個滿州山坡都是瓊麻，景緻相當壯觀，而許多滿州人也因種瓊麻致富，但當第二次世界大戰日本戰敗，工廠也隨之停止運轉。

永靖瓊麻會社加工廠在歇業的數十年來，幾乎已被遺忘在雜草叢生中，直到去年10月，在屏政府城鄉發展處的協助規劃下，才開始動工進行整建，大家都期待透過瓊麻工廠遺址的環境再造，讓永靖風華再現。然而，多數的遊客還是只知位在龍鑾潭南邊的瓊麻歷史展示館。

墾管處舉辦「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」活動，帶遊客以走讀的方式，帶大家漫步「永靖」，不僅認識不一樣的瓊麻故事，更融入在地豐富的自然生態中。

(中國時報)