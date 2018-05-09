憶瓊麻風華 慢步悠遊永靖村

恆春半島的瓊麻產業曾興盛一時，恆春鎮更闢建瓊麻工業歷史展示區，展現瓊麻的輝煌時代，墾管處將於12日在滿州鄉永靖村舉辦「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」活動，特地選在不同的點、講述著不同的故事，讓遊客看見更不一樣的歷史記憶。（滿州鄉永靖社區提供）

友善列印
中國時報
／屏東報導

恆春半島的瓊麻產業曾興盛一時，恆春鎮更闢建瓊麻工業歷史展示區，展現瓊麻的輝煌時代，墾管處將於12日在滿州鄉永靖村舉辦「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」活動，特地選在不同的點、講述著不同的故事，讓遊客看見更不一樣的歷史記憶。

墾管處指出，「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」將帶領遊客走訪日本人在1941年、於滿州鄉成立的第2家瓊麻繩加工工廠遺址，它占地寬敞、傍晚景緻宜人，徐徐微風吹過園區裡的木麻黃樹間，帶來幾許落寞及思古之情。

墾管處說，1941年日本政府在滿州鄉射麻里成立第2家瓊麻會社加工工廠，大量種植瓊麻及製繩，當時放眼望去，整個滿州山坡都是瓊麻，景緻相當壯觀，而許多滿州人也因種瓊麻致富，但當第二次世界大戰日本戰敗，工廠也隨之停止運轉。

永靖瓊麻會社加工廠在歇業的數十年來，幾乎已被遺忘在雜草叢生中，直到去年10月，在屏政府城鄉發展處的協助規劃下，才開始動工進行整建，大家都期待透過瓊麻工廠遺址的環境再造，讓永靖風華再現。然而，多數的遊客還是只知位在龍鑾潭南邊的瓊麻歷史展示館。

墾管處舉辦「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」活動，帶遊客以走讀的方式，帶大家漫步「永靖」，不僅認識不一樣的瓊麻故事，更融入在地豐富的自然生態中。

(中國時報)

虎尾立仁國小女籃 摘全國冠軍 宜蘭綠博 來場換物野餐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。