十三行博物館 帶你史前祕境憩淘

史前人類都在做什麼？十三行博物館響應518國際博物館日，於5月18至20日推出史前祕境憩淘活動，民眾不僅能探訪「大坌坑」及「十三行」台灣兩大遺址，了解史前人類生活方式，同時博物館也舉辦原民市集活動，讓遊客「有看又有玩」，將考古輕鬆融入旅程中。（十三行博物館提供）

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中國時報
／新北報導

史前人類都在做什麼？十三行博物館響應518國際博物館日，於5月18至20日推出史前祕境憩淘活動，民眾不僅能探訪「大坌坑」及「十三行」台灣兩大遺址，了解史前人類生活方式，同時博物館也舉辦原民市集活動，讓遊客「有看又有玩」，將考古輕鬆融入旅程中。

十三行博物館長陳春蘭表示，每年的5月18日是國際博物館日，一般民眾可能認為考古學相當艱深令人難以親近，為了讓遊客可以輕鬆「考古」，甚至帶著一家大小同行，「十三行518國際博物館日」推出史前祕境憩淘活動，把考古及休憩娛樂合為一體，讓民眾快活體驗。

「史前祕境憩淘」主要針對北部兩大文遺址進行踏查，由專家帶領民眾走進國定大坌坑、十三行等兩處國定考古遺址，現地講解史前人們的生活作息、大地樣貌變化，聽聞專家詳細講解，讓人彷彿跨越時空般，將記憶帶回數百年前遺跡中，體驗「古早人」在這塊土地生活的點滴。

另除帶領民眾輕鬆考古外，也將於19、20日舉辦「原味派對」，包括原住民市集、展演及工藝活動，讓遊客尋完遺址祕境後，還能欣賞原住民朋友表演、創作，讓整趟旅程更加充實。「史前祕境憩淘」採預約報名制，即日起接受報名，活動時間為5月18日至20日上午10至12時，每天限額30名，活動免費，報名網址：https://goo.gl/PSHjha。

(中國時報)

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