頭屋國中田徑隊 跑進第一志願

2018年05月09日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣頭屋國中體育班7名9年級畢業生，屢在全國田徑賽穿金戴銀，今年更為苗栗縣奪得全中運400公尺接力項目史上第一金。他們透過特色招生甄選管道揮出全壘打，全數錄取自己第一志願，其中建國中學2人、高雄中學2人、大甲高中3人，今年也是首度有建中新鮮人。

頭屋國中學務主任吳倏銘與田徑教練潘嘉良表示，體育班今年剛有第3屆畢業生，前2屆先後有5人錄取高雄中學、左營高中、縣立苑高及崗山高中，今年甄選成績更上一層樓。

其中，建中提供田徑專長只有5個名額，胡佳君、葉冠彣就占其中2名，難能可貴。另有彭得邦、彭子芸錄取雄中；陳威儒、林焌凱及鍾紹睿錄取大甲高中，都是心目中的第一志願。陳威儒、葉冠彣、胡佳君和彭得邦，在今年全中運更為苗栗奪得400公尺接力項目有史以來第一面金牌，葉另獲個人100公尺銅牌。

唯一的女生彭子芸雖非體育班，教練潘嘉良發掘有資質，加入體育班勤練跳高，目前最佳紀錄1米40，身高從150公分長到172公分。潘直言，這7名運動員將成為苗栗縣社會組的主力選手。

學生很開心錄取心目中第一志願的學校，但坦言難免有些壓力，不過他們認為凡事往好處想，定能克服難題適應新環境。

校方表示，在田徑場上馳騁奪得佳績是運動員的夢想，頭屋國中金牌團隊有幸獲熱心企業長期資助上百萬經費，還有田委會總幹事張秀琴、體育會總幹事謝釣拔及楊金光教練等人大力協助。

(中國時報)